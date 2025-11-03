Accueil » iPhone 17 : les pièces officielles sont disponibles en libre-service deux semaines plus tôt

Un peu plus d’un mois après la sortie de l’iPhone 17, certains utilisateurs ont déjà eu la malchance de casser leur nouvel appareil. Mais bonne nouvelle : Apple vend désormais les pièces officielles pour tous les modèles de la gamme iPhone 17 dans le cadre de son programme de réparation en libre-service — et, cette fois, la firme a été plus rapide que d’habitude.

Les pièces détachées de l’iPhone 17 sont disponibles dès maintenant

Apple a discrètement élargi son Self Service Repair Program pour inclure:

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

Les utilisateurs peuvent désormais commander toutes les pièces principales nécessaires pour réparer eux-mêmes leur téléphone :

Écran

Batterie

Appareils photo

Châssis principal

Haut-parleurs

Carte logique

Apple propose également des manuels de réparation complets pour chaque modèle sur son site officiel. Ces guides détaillent chaque étape du démontage, avec les outils recommandés.

Et si vous n’avez pas d’équipement spécialisé, Apple loue un kit complet d’outils pour 49 dollars (valable 7 jours).

Un lancement plus rapide que l’an dernier

L’an dernier, les pièces pour la série iPhone 16 n’étaient arrivées qu’à mi-novembre. Cette année, les composants de l’iPhone 17 sont déjà disponibles fin octobre — soit deux semaines plus tôt. Une petite amélioration, certes, mais qui montre qu’Apple accélère la cadence sur ce front.

Disponibilité internationale

Le programme est désormais ouvert dans de nombreux pays : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suède, Suisse.… et plusieurs autres pays européens.

Les utilisateurs de ces régions peuvent commander directement les pièces d’origine Apple et procéder eux-mêmes à la réparation — à condition d’avoir les compétences techniques nécessaires.

Un programme qui s’améliore

Le programme de réparation en libre-service a longtemps été critiqué pour sa complexité et ses prix élevés. Mais, il faut reconnaître qu’Apple a fait des progrès notables : les nouveaux modèles sont ajoutés plus rapidement, davantage de pièces sont disponibles, et la prise en charge internationale s’est nettement élargie.

Ce n’est pas encore un paradis du « droit à la réparation », mais, Apple montre enfin une réelle volonté de faciliter la réparation indépendante. Si vous avez déjà fait tomber votre iPhone 17 (ou si vous aimez bricoler), vous pouvez commander vos pièces dès maintenant sur le site officiel du Self Service Repair Store.

Une petite victoire pour les bricoleurs — et un grand pas pour la réparabilité chez Apple.