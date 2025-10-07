Accueil » Jours Flash Prime Amazon : jusqu’à -50 % sur les thermostats intelligents tado° pour préparer l’hiver

Avec l’arrivée de l’automne et la baisse des températures, les factures d’énergie repartent souvent à la hausse. Bonne nouvelle : les thermostats intelligents tado°, propulsés par l’intelligence artificielle, sont actuellement en promotion jusqu’à -50 % à l’occasion des Jours Flash Prime d’Amazon.

Une excellente occasion de préparer votre maison pour les mois froids tout en réalisant de réelles économies d’énergie.

Des thermostats connectés pour un confort intelligent

La gamme tado° X se distingue par son efficacité et son intelligence. Chaque thermostat vous aide à chauffer votre logement plus efficacement, en ajustant la température selon vos habitudes et votre présence.

Grâce à la programmation intelligente, au géorepérage (qui baisse automatiquement le chauffage lorsque vous quittez la maison) et à la détection des fenêtres ouvertes, tado° garantit que vous ne chauffez que lorsque c’est nécessaire.

Ces fonctionnalités permettent non seulement de réduire les coûts de chauffage, mais aussi d’améliorer votre confort au quotidien, pièce par pièce.

L’intelligence artificielle au service de vos économies

La marque a récemment intégré un assistant IA via son abonnement à l’application tado° (3,99 €/mois ou 29,99 €/an). Cette fonctionnalité introduit deux nouveautés majeures :

Le Préchauffage Avant Arrivée, qui ajuste la température pour que votre logement soit confortable dès votre retour.

Le Chauffage Adaptatif, capable de mémoriser les caractéristiques thermiques de chaque pièce pour une régulation encore plus précise.

Ces fonctions d’apprentissage automatique rendent les thermostats tado° encore plus performants et économiques.

Les meilleures offres tado° pendant les Jours Flash Prime

Voici la sélection à ne pas manquer sur Amazon France :

Thermostat Intelligent sans fil tado° X – Kit de Démarrage avec Bridge X et support

💰 Disponible à 119,99 € au lieu de 199,99 € (-40 %)

Thermostat Intelligent tado° X – Kit de Démarrage avec Bridge X et support

💰 Disponible à 99,99 € au lieu de 199,99 € (-50 %)

Têtes Thermostatiques Intelligentes tado° X – Pack de trois

💰 Disponible à 164,99 € au lieu de 274,99 € (-40 %)

Les thermostats intelligents tado° s’imposent comme un investissement malin avant l’hiver : confort, économies et simplicité d’usage. Grâce à ces offres limitées des Jours Flash Prime Amazon, c’est le moment idéal pour passer à un chauffage intelligent et réduire durablement votre consommation d’énergie.