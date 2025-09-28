Accueil » Facebook Dating se dote d’une IA avec « Dating Assistant » et « Meet Cute »

Meta veut réinventer la rencontre en ligne et mettre fin à la « fatigue du swipe ». Pour cela, Facebook Dating déploie deux nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle : Dating Assistant et Meet Cute.

Objectif : proposer des expériences plus personnalisées et réduire le côté fastidieux du défilement infini.

Dating Assistant : l’IA qui cherche à votre place

La première nouveauté s’appelle Dating Assistant. Contrairement aux filtres classiques (taille, études, etc.), cette IA vous permet d’entrer directement une requête personnalisée pour trouver une personne qui “match”.

Par exemple, taper « Trouve-moi une Parisienne dans le secteur de la tech » générera un profil correspondant. L’assistant peut également :

améliorer votre profil existant,

vous suggérer des idées de rendez-vous,

ou encore élargir votre champ de recherche.

Disponible sous l’onglet « Matches », cette fonctionnalité est en cours de déploiement aux États-Unis et au Canada.

Meet Cute : une surprise chaque semaine

La seconde nouveauté, baptisée Meet Cute, mise sur la spontanéité. Chaque semaine, Facebook vous propose un match surprise. Vous pouvez décider de démarrer la conversation… ou de passer.

Meta présente cette fonction comme idéale pour ceux qui sont lassés de swiper et veulent élargir leur horizon de rencontres sans passer des heures à filtrer. Bientôt, il sera même possible de paramétrer la fréquence de ces propositions.

Facebook Dating : Un virage stratégique face à Tinder et consorts

Avec ces ajouts, Meta répond directement à ses concurrents comme Tinder, qui a récemment intégré ses propres fonctionnalités d’IA pour le matchmaking.

Difficile de ne pas penser à l’épisode Hang the DJ de la série Black Mirror, où un algorithme gère les rencontres pour trouver le partenaire idéal. Si Facebook n’en est pas encore là, la logique est similaire : l’algorithme choisit pour vous.

En introduisant Dating Assistant et Meet Cute, Facebook Dating mise sur une expérience plus fluide, plus personnalisée, et surtout moins chronophage.

Reste à savoir si ces innovations séduiront un public déjà habitué à Tinder, Bumble ou Hinge… ou si elles inquiéteront ceux qui redoutent une trop grande mainmise des algorithmes sur leur vie amoureuse.

Et vous, seriez-vous prêt(e) à laisser une IA choisir vos futurs rendez-vous ?