Apple introduit SPR AVS : un nouveau protocole sans fil qui dépasse enfin les limites du Bluetooth

Avec l’iPhone 17, Apple ne s’est pas contentée de changer le design et la puissance de ses smartphones. La firme a également présenté un nouveau standard de communication sans fil : Spatial Relay Audio-Visual Sync (SPR AVS), pensé pour offrir une expérience audio et multimédia de niveau professionnel.

L’un des gros défauts du Bluetooth est la latence. Même avec ses versions les plus récentes, le délai reste perceptible dans le gaming, le montage vidéo ou la production musicale.

Avec SPR AVS, Apple promet :

Moins de 10 ms de latence → quasi imperceptible, même dans des usages critiques.

→ quasi imperceptible, même dans des usages critiques. Transmission lossless (sans compression) → une qualité équivalente à l’écoute filaire.

(sans compression) → une qualité équivalente à l’écoute filaire. Ajustement dynamique de la bande passante selon l’environnement sonore et les conditions réseau.

SPR AVS : Bien plus que de l’audio

SPR AVS n’est pas limité à la musique :

Support des données biométriques et capteurs (utile pour la santé et le sport).

Intégration renforcée avec Spatial Audio, l’AR et la VR.

Synchronisation multi-appareils, permettant d’aligner l’audio sur plusieurs terminaux à la fois (AirPods, iPhone, Vision Pro…).

Les premiers appareils compatibles

Apple déploie SPR AVS progressivement :

D’autres appareils devraient suivre, notamment les futurs AirPods Max et MacBook, pour unifier l’écosystème.

Pourquoi ce changement maintenant ? Apple préparait déjà le terrain avec les AirPods Max qui ont récemment gagné le support du 24-bit/48 kHz via USB-C, mais restaient limités par la compression Bluetooth. SPR AVS vient supprimer ce goulot d’étranglement et pourrait devenir la nouvelle norme maison.

Le Bluetooth restera bien sûr disponible pour assurer la compatibilité universelle. Mais avec SPR AVS, Apple envoie un message clair : l’avenir du sans-fil haut de gamme passera par son protocole propriétaire.

Si SPR AVS est largement adopté, Apple pourrait redéfinir les standards de l’audio sans fil, forçant ses concurrents à revoir leurs protocoles. Après avoir popularisé l’USB-C et imposé le Lightning, Apple s’attaque désormais au domaine du son sans fil haut de fidélité.