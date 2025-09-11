Accueil » Visual Studio 2026 débarque en preview avec plus d’IA et de meilleures perfs

Visual Studio 2026 débarque en preview avec plus d’IA et de meilleures perfs

Visual Studio 2026 débarque en preview avec plus d’IA et de meilleures perfs

Microsoft vient de publier la toute première version Insiders de Visual Studio 2026, son IDE phare pour le développement en .NET, C++ et bien d’autres langages.

Comme attendu, l’IA est mise en avant, mais ce n’est pas le seul changement : performances boostées et nouveau design sont aussi au programme.

Visual Studio 2026 : Des performances nettement améliorées

Microsoft promet une expérience plus fluide que jamais, notamment dans les gros projets, une ouverture des solutions plus rapide, une navigation plus réactive, une compilation accélérée et une exécution immédiate après un F5.

Le gain devrait être perceptible aussi bien sur les PC x86 que sur les machines ARM, un axe de plus en plus stratégique depuis la compatibilité amorcée en 2022. En clair, le temps entre une idée et une app qui tourne se réduit encore.

Un design repensé, mais familier

Visual Studio 2026 adopte des éléments inspirés du Fluent Design déjà présent dans Office et Windows 11. On retrouve :

des lignes plus nettes,

une iconographie revisitée,

un meilleur espacement des éléments,

et de nouveaux thèmes colorés pour personnaliser son environnement.

Pas d’inquiétude : les menus et boutons restent aux mêmes endroits. L’idée est de rendre l’interface plus lisible, confortable et adaptée aux longues sessions de code.

L’IA au cœur du workflow

Impossible de passer à côté : l’IA est omniprésente dans Visual Studio 2026. Les nouveautés incluent :

Copilot Chat intégré dans la barre latérale,

complétion de code intelligente,

automatisations via des agents IA,

et la possibilité d’utiliser d’autres modèles (Anthropic, Google, OpenAI) pour le chat.Limite importante : la complétion de code reste exclusivement gérée par Copilot. Pas d’option pour exécuter un modèle local non plus.

En réalité, beaucoup de ces fonctionnalités existaient déjà dans Visual Studio 2022 (GitHub Copilot, adaptive paste, modèles personnalisés, etc.), mais elles sont désormais mieux intégrées et plus accessibles.

Comment tester Visual Studio 2026 ?

La preview est disponible dès maintenant en versions Community, Professional et Enterprise sur le site officiel de Microsoft. Voici la configuration requise : PC x86 ou ARM 64 bits, 4 Go de RAM minimum (16 Go conseillés), 2,5 Go d’espace disque. En outre, votre machine doit être compatible Windows 10, 11 et Windows Server (2019, 2022, 2025).