Anthropic paie 1,5 milliard de dollars pour régler un procès de piratage d’œuvres littéraires

Anthropic, la startup d’IA derrière le chatbot Claude, vient de conclure l’un des plus grands accords de l’histoire du droit d’auteur aux États-Unis.

Après plusieurs mois de procédure, un groupe d’auteurs américains a annoncé que Anthropic allait leur verser 1,5 milliard de dollars pour mettre fin à un procès portant sur le piratage massif de leurs œuvres dans le cadre de l’entraînement de ses modèles d’IA.

Selon les documents judiciaires, environ 500 000 œuvres auraient été utilisées illégalement par Anthropic. Chaque auteur recevra 3 000 dollars par œuvre piratée, ce qui représente la plus importante compensation jamais accordée dans un litige de ce type.

Si le nombre total d’œuvres reconnues venait à dépasser ce chiffre, Anthropic devra continuer à payer 3 000 dollars par œuvre supplémentaire.

Obligations imposées à Anthropic

Au-delà du règlement financier, l’entreprise est contrainte de détruire tous les fichiers et copies des œuvres en question dans ses bases de données.

De plus, elle ne dispose pas encore d’autorisation pour entraîner ses IA avec ces contenus à l’avenir. Cette décision pourrait créer un précédent majeur pour l’ensemble du secteur de l’intelligence artificielle, de plus en plus contesté pour ses méthodes d’entraînement.

Un historique de litiges autour du copyright

Ce n’est pas la première fois qu’Anthropic est visée par des actions en justice. L’entreprise a déjà été attaquée par des maisons de disques comme Universal Music ou Concord, qui affirmaient que leurs paroles de chansons avaient été utilisées sans licence pour alimenter Claude.

Dans une autre affaire, un juge avait initialement jugé que l’utilisation d’œuvres littéraires pouvait relever du fair use, avant de recommander un procès spécifique pour piratage, donnant cette fois raison aux auteurs.

Un tournant pour l’avenir de l’IA générative

Cet accord record marque un moment charnière : il envoie un message clair aux entreprises d’IA qui exploitent des œuvres protégées sans licence. Les experts estiment qu’il pourrait influencer les futures négociations entre créateurs et sociétés technologiques, tout en accélérant la mise en place de cadres réglementaires plus stricts autour de l’entraînement des modèles.