Google Téléphone : la fiche de contact débarque enfin sur Android

La dernière mise à jour de l’application Google Téléphone apporte une fonctionnalité très attendue : la Fiche de contact, ou fiche d’appel personnalisée. Inspirée de la fonction Ma fiche qu’Apple propose sur iPhone depuis 2023, cette nouveauté permet d’afficher une image plein écran et un nom stylisé lorsqu’un contact vous appelle.

Avec cette nouveauté, Google continue le déploiement de son langage de design Material You, en version Material 3 Expressive. L’interface de l’application Google Téléphone a déjà connu quelques retouches en juin dernier, mais l’arrivée des Calling Cards marque un tournant dans la personnalisation de l’expérience utilisateur.

Désormais, fini les petites photos miniatures en coin d’écran : vous pouvez afficher une image grand format de vos contacts lors des appels entrants, accompagnée d’un nom stylisé, dont la police et la couleur sont également personnalisables.

Comment créer une Fiche de contact dans Google Téléphone sur Android ?

Une fois la fonction activée (elle est en cours de déploiement progressif à l’échelle mondiale dans l’application Google Téléphone), un bandeau apparaîtra sur l’onglet d’accueil de l’appli avec le message : « Découvrez la fiche de contact : Personnalisez la manière dont s’affiche votre contact lorsqu’il vous appelle ».

En appuyant sur ce message ou en passant directement par l’application Contacts, vous pourrez créer une Fiche de contact pour chaque contact de votre choix. Vous aurez la possibilité :

de choisir une photo via votre galerie, votre appareil photo ou Google Photos ;

de sélectionner une typographie et une couleur pour le nom du contact affiché.

Mais attention : ces fiches ne s’afficheront que sur votre appareil. Contrairement à iOS, vous ne pouvez pas créer une fiche d’appel qui s’affichera chez vos contacts lorsque vous les appelez. Seul vous pouvez voir la version personnalisée du contact — et seul vous pouvez la modifier.

Une autre nouveauté : « Prendre un message » pour gérer vos appels manqués

En parallèle des Fiches de contacts, Google introduit également une fonction baptisée Prendre un message. Lorsqu’un appel est manqué, cette fonctionnalité permet de répondre automatiquement à l’appel, de transcrire le message vocal laissé par l’appelant et d’enregistrer une salutation personnalisée ou d’utiliser un message prédéfini.

Les messages vocaux transcrits et les enregistrements audio sont ensuite consultables dans l’onglet Récents de l’application Google Téléphone. Google précise que ces messages sont stockés localement et en toute confidentialité sur l’appareil.

Ce service est accessible à partir du Pixel 4 pour les smartphones, et du Pixel Watch 2 (ou plus récente) lorsqu’elle est connectée à un Pixel 6 ou modèle ultérieur.

Plus de fun, plus de contrôle, mais encore quelques limites

Les Fiches de contact de Google constituent un joli pas en avant pour la personnalisation sur Android. Même si elles restent limitées à un affichage local, elles permettent d’ajouter une touche d’originalité — ou d’humour — à vos appels entrants. En revanche, il faudra prendre le temps de les configurer une par une pour chaque contact.

Combinée à la fonction Prendre un message, cette mise à jour marque un effort clair de Google pour rendre l’application Téléphone plus intelligente, plus expressive, et mieux adaptée à nos usages quotidiens.