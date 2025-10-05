Nothing relie l’invention du smartphone… à un tableau du XIXe siècle

La jeune marque Nothing, dirigée par Carl Pei (ancien cofondateur de OnePlus), aime surprendre et se démarquer dans l’univers saturé de la tech. Dans une récente vidéo publiée sur YouTube, l’entreprise a osé une comparaison inattendue : selon elle, les smartphones n’existeraient pas sans un tableau peint dans les années 1880.

La Grande Jatte, un tableau visionnaire ?

Le tableau en question est Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte, réalisé par Georges-Pierre Seurat. Cette œuvre iconique du mouvement pointilliste représente des Parisiens profitant d’un après-midi au bord de la Seine. On y distingue des femmes avec des ombrelles, des soldats, un homme en haut-de-forme, une fillette en blanc fixant le spectateur… et même un singe tenu en laisse.

À première vue, rien à voir avec un smartphone. Mais le lien, selon Nothing, réside dans la technique picturale : le pointillisme, qui consiste à peindre uniquement avec des points de couleurs. De loin, ces points se mélangent dans notre cerveau pour créer une image cohérente.

Or, c’est précisément le même principe qui régit… les pixels de nos écrans modernes.

Quand l’art, la science et la technologie se rencontrent

Au-delà de la simple anecdote, Nothing rappelle que ce rapprochement illustre la façon dont l’art et la science se nourrissent mutuellement.

Le pointillisme a reposé sur des découvertes scientifiques autour de la lumière et de la perception visuelle.

Les peintres ont exploré de nouvelles gammes de couleurs, contribuant à l’élaboration du cercle chromatique.

Ce même cercle est aujourd’hui utilisé par Nothing pour concevoir des designs colorés et distinctifs.

Ainsi, entre l’esthétique artistique et la recherche technologique, il n’y a qu’un pas.

Une métaphore, pas une réalité historique

Bien entendu, il n’existe aucune preuve que Seurat ait influencé, directement ou indirectement, l’invention du smartphone. Les technologies nécessaires à la miniaturisation, aux écrans et aux processeurs n’ont émergé que plusieurs décennies plus tard.

Reste que Nothing réussit, à travers cette vidéo, à raconter une histoire inspirante : celle de siècles d’innovations, d’avancées scientifiques et de visions artistiques ayant contribué, chacun à leur manière, à l’appareil que nous tenons aujourd’hui dans nos mains.

Comme le résume la marque : « La prochaine fois que vous regardez votre smartphone, souvenez-vous qu’il est le fruit de générations de découvertes, de sciences et d’art… et vous l’utilisez pour scroller ou regarder des vidéos ».

L’art comme storytelling tech

Avec cette sortie inattendue, Nothing démontre encore une fois son talent pour mêler culture, science et communication marketing. Même si le lien entre Seurat et l’iPhone (ou n’importe quel Android) reste une métaphore créative, l’histoire illustre parfaitement la philosophie de Carl Pei : créer des produits différents, mais surtout raconter une vision qui va au-delà du simple hardware.