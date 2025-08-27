Pixel 10 : Google lance les appels WhatsApp par satellite, une première mondiale

Google n’en a pas fini avec les annonces autour de ses nouveaux Pixel 10 et Pixel 10 Pro. Quelques jours après l’événement Made by Google du 20 août, la firme de Mountain View a officialisé une fonctionnalité inédite : la possibilité de passer des appels vocaux et vidéo WhatsApp via une connexion satellite depuis un Pixel 10.

Déploiement prévu pour le 28 août

Cette nouveauté logicielle sera disponible dès le 28 août 2025, soit le jour même de la sortie officielle des Pixel 10. Google a partagé l’information sur X, accompagnée d’un teaser vidéo montrant l’interface de la fonction en action.

Lorsqu’un appel est lancé via le satellite, un petit pictogramme en forme de satellite apparaît dans la barre d’état. Ensuite, l’appel WhatsApp se déroule normalement, comme s’il était effectué via le Wi-Fi ou le réseau mobile.

Une première mondiale pour WhatsApp

C’est une grande première : WhatsApp n’avait jamais pris en charge les appels via satellite jusqu’à présent. Google affirme que les Pixel 10 seront les premiers smartphones au monde à proposer cette fonctionnalité.

À savoir :

La fonction nécessite un opérateur compatible avec les communications satellites.

Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer en fonction de l’opérateur.

Une fonctionnalité exclusive aux Pixel 10 ?

Pour l’instant, seuls les Pixel 10 et Pixel 10 Pro sont concernés par cette mise à jour. Google n’a pas précisé si les Pixel 9, également dotés de la connectivité satellite, pourront en bénéficier ultérieurement.

D’autre part, rien n’indique encore si l’envoi de messages WhatsApp (texte, images, etc.) fonctionnera également via satellite. Le focus actuel semble être mis exclusivement sur les appels vocaux et vidéo.

Une approche différente d’Apple et Samsung

Apple et Samsung proposent déjà des fonctionnalités satellite, mais limitées à l’envoi de messages d’urgence. Avec cette nouveauté, Google va plus loin en rendant les communications via satellite réellement pratiques au quotidien, notamment grâce à l’intégration de WhatsApp, l’une des applications de messagerie les plus utilisées au monde.

Google marque un tournant avec cette innovation, en combinant connectivité satellite et usage grand public via WhatsApp. Si la couverture et les frais sont raisonnables, cela pourrait bien devenir un argument décisif pour les aventuriers, les voyageurs ou tout simplement les utilisateurs qui veulent rester joignables partout.