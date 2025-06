Honor Magic V5 : Lancement officiel le 2 juillet, le pliable le plus fin avec IA avancée !

À l’occasion du salon MWC Shanghai 2025, George Zhao, PDG de Honor, a officiellement confirmé la date de lancement du Magic V5, le prochain smartphone pliable de la marque, qui sera dévoilé le 2 juillet en Chine. Le dirigeant promet une véritable révolution, à la fois en termes de design ultra fin et de capacités IA embarquées.

En outre, Honor a profité de cet événement pour offrir un aperçu du Magic V5. L’appareil a fait sa première apparition publique, bien que discrète, révélant de subtils détails de design. La marque a également dévoilé de nouveaux teasers pour mettre en valeur la finesse du V5.

Honor Magic V5 : Une intégration IA poussée pour une productivité PC

Le Honor Magic V5 n’est pas seulement un téléphone pliable fin et léger, il ambitionne aussi de devenir le plus intelligent de sa catégorie. Grâce à une IA embarquée de nouvelle génération, le V5 intégrera :

un système de connaissances personnelles full-stack,

une collaboration multi-agents IA,

des fonctions de productivité de niveau PC,

et une connectivité intelligente avec tous les appareils Honor.

Cette stratégie place clairement Honor comme un concurrent frontal de Samsung et son Galaxy Z Fold 7, attendu quelques jours plus tard.

Design ultra-fin et poids plume

Le PDG n’a pas dévoilé les dimensions exactes, mais les fuites indiquent un smartphone de seulement 8 mm d’épaisseur lorsqu’il est plié, et un poids compris entre 210 et 219 grammes. À titre de comparaison, le Magic V3, son prédécesseur, mesurait 4,35 mm (déplié) et pesait 226 g. Si ces chiffres se confirment, le Magic V5 deviendra le pliable le plus fin et le plus léger jamais conçu.

Comme le montrent les images ci-dessous, le Honor Magic V5 était équipé d’un étui de confidentialité, mais sa finesse se démarquait nettement. Son cadre métallique présente des bords plats et son boîtier aurait une épaisseur quasi identique à l’épaisseur d’une pièce de 1 yuan. Pesant moins de 219 grammes, le Magic V5 se veut le grand téléphone pliable le plus léger et le plus fin jamais conçu. Les aperçus présentent l’édition dorée du Magic V5. L’appareil semble équipé d’un grand module photo rond à l’arrière. Honor a toujours repoussé les limites du design pliable, et cette génération poursuit sur cette lancée.

Selon les rumeurs, le Honor Magic V5 proposera un écran intérieur LTPO de 7,95 pouces avec une définition 2K+, ainsi qu’un écran externe de 6,45 pouces. Il serait propulsé par le Snapdragon 8 Elite Leading Version, un SoC ultra puissant pouvant grimper à 4,47 GHz avec un GPU cadencé à 1200 MHz.

Côté autonomie, Honor frappe fort : le Magic V5 embarquerait une batterie de 6 100 mAh, la plus grosse jamais intégrée dans un smartphone pliable, compatible charge rapide 80W et charge sans fil. Pour la photographie, on s’attend à un capteur principal de 200 Mpx, un capteur d’empreinte latéral, et la prise en charge des messages satellites Beidou.

Le smartphone serait décliné en plusieurs coloris élégants : Velvet Black, Warm White, Dawn Gold et Silk Road Dunhuang.

D’autres produits annoncés le même jour

Honor profitera du 2 juillet pour présenter d’autres nouveautés, notamment la MagicPad 3, une tablette haut de gamme équipée d’un écran LCD de 13,3 pouces, du Snapdragon 8 Gen 3, d’une charge 66W, et d’un design fin de seulement 5,79 mm.

Avec ce Magic V5, Honor ne se contente pas d’améliorer un modèle existant. Il veut redéfinir ce qu’est un smartphone pliable haut de gamme en 2025, tant en termes de design, d’IA que d’autonomie. Face à un Galaxy Z Fold 7 qui semble évoluer par petites touches, le Magic V5 pourrait bien séduire les utilisateurs exigeants à la recherche d’innovation et de légèreté.