Copilot+ pour tous : Nouvelles fonctionnalités d’IA disponibles sur les PC AMD et Intel !

Cela fait un certain temps que Microsoft a lancé son premier lot de Copilot+ PC en partenariat avec Qualcomm. Intel et AMD sont rapidement entrés en scène avec leurs puces IA qui ont élargi la gamme Copilot+. Toutefois, les Copilot+ PC AMD/Intel et Snapdragon n’étaient pas égaux, car les premiers ne disposaient pas de certaines fonctionnalités qui redéfinissaient les PC Snapdragon. Mais les choses changent aujourd’hui.

Microsoft a récemment annoncé l’extension des fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle (IA) de ses Copilot+ PC aux appareils équipés de processeurs AMD Ryzen AI 300 series et Intel Core Ultra 200V, en plus des puces Snapdragon X Series.

Cette mise à jour marque une étape significative dans l’intégration de l’IA au sein des systèmes Windows, offrant aux utilisateurs une expérience informatique plus riche et personnalisée.

Navjot Virk, vice-président de Windows Experiences, a déclaré : « Aujourd’hui marque une nouvelle étape dans le déploiement des expériences Copilot+ PC exclusives telles que Live Captions, Cocreator, Restyle Image et Image Creator sur tous les PC Copilot+ équipés de processeurs AMD Ryzen AI 300, Intel Core Ultra 200V et Snapdragon X ».

Nouvelles fonctionnalités disponibles

Live Captions : Désormais accessible sur les Copilot+ PC équipés de processeurs AMD et Intel, cette fonctionnalité offre des traductions en temps réel en anglais pour le contenu audio et vidéo, telles que les réunions virtuelles, les podcasts ou la lecture de vidéos. Initialement lancée sur les appareils Snapdragon X Series, elle est également en cours de déploiement en chinois simplifié, avec une prise en charge pour les appareils AMD et Intel prévue prochainement.

Cocreator dans Paint : Cette fonctionnalité combine des invites textuelles avec des dessins à main levée, permettant aux utilisateurs de créer des designs complexes, des visuels personnalisés ou des œuvres d’art de qualité professionnelle. Elle transforme Paint en une plateforme complète pour l’expression créative.

Restyle Image et Image Creator dans Photos : Restyle Image permet de transformer des photos en styles artistiques tels que la peinture à l’huile, le croquis ou l’art moderne en quelques clics. Image Creator génère des visuels à partir de descriptions textuelles détaillées, adaptés pour des œuvres personnalisées, des supports marketing ou des illustrations narratives. Ces fonctionnalités sont optimisées pour les invites textuelles en anglais, nécessitent un compte Microsoft et une connexion Internet pour accéder aux services cloud.

Améliorations de l’accessibilité

Voice Access : Actuellement disponible sur les Copilot+ PC équipés de Snapdragon X Series, cette mise à jour permet aux utilisateurs de communiquer avec leur PC en utilisant un langage plus descriptif et flexible. La prise en charge pour les appareils AMD et Intel est prévue plus tard cette année. Cette amélioration vise à réduire les défis liés à l’apprentissage de commandes complexes et à tirer parti des capacités de l’unité de traitement neuronal (NPU) des Copilot+ PC.

Disponibilité de ses nouveautés Copilot+

Ces fonctionnalités sont disponibles dès maintenant sur les Copilot+ PC via la dernière mise à jour de Windows ou via le Microsoft Store. Certaines nécessitent la mise à jour préliminaire non sécurisée de mars 2025 (s’appuyant sur celle de novembre 2024). Microsoft prévoit de déployer progressivement ces fonctionnalités au cours du prochain mois via le système de déploiement contrôlé de Windows (CFR), avec des mises à jour continues prévues tout au long de 2025, variant selon l’appareil et la région.

Pour accéder à ces fonctionnalités dès maintenant, les utilisateurs peuvent se rendre dans les paramètres de Windows Update, activer l’option “Recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles” et sélectionner “Rechercher des mises à jour” pour télécharger la version préliminaire non sécurisée de mars.

Cette initiative reflète l’engagement continu de Microsoft à intégrer des expériences innovantes et différenciées, rendant l’utilisation des PC plus rapide, simple et personnalisée grâce à l’IA.