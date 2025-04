visionOS 2.4 : Apple Intelligence débarque sur le Vision Pro !

Apple a récemment déployé la mise à jour visionOS 2.4 pour le casque Apple Vision Pro, introduisant une gamme de fonctionnalités alimentées par Apple Intelligence. Cette mise à jour vise à améliorer la productivité et la créativité des utilisateurs grâce à des outils avancés d’intelligence artificielle.

Principales nouveautés de visionOS 2.4 :

Outils d’écriture : Cet ensemble d’outils permet de réécrire, corriger et résumer des textes, offrant ainsi une assistance précieuse pour la rédaction. De plus, il est possible de composer du texte à partir de zéro en utilisant ChatGPT intégré dans les Outils d’écriture.

Image Playground : Cette fonctionnalité offre aux utilisateurs la possibilité de créer des images uniques en sélectionnant des thèmes, des costumes, des accessoires et des lieux. Les utilisateurs peuvent également ajouter leurs propres descriptions textuelles et créer des images à l’effigie de membres de leur famille ou d’amis en utilisant des photos de leur bibliothèque personnelle.

Genmoji : Apple Intelligence élève les emojis à un niveau supérieur en permettant aux utilisateurs de créer des Genmoji originaux simplement en tapant ou en dictant une description dans le clavier emoji. Ces Genmoji peuvent être ajoutés directement aux messages, partagés sous forme de stickers ou envoyés en tant que Tapback.

Recherche en langage naturel dans Photos : Il est désormais plus facile de trouver une photo ou un moment précis dans une vidéo en décrivant simplement son contenu.

Création de Memory Movies : Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de créer des films en saisissant une description. Apple Intelligence sélectionnera alors les photos et vidéos correspondantes, élaborera un scénario avec des chapitres basés sur les thèmes identifiés et les arrangera en un film doté d’une narration cohérente.

En plus de ces fonctionnalités, visionOS 2.4 introduit l’application Spatial Gallery, qui propose une collection de vidéos spatiales, de photos spatiales et d’images panoramiques sélectionnées par des artistes, cinéastes et photographes. Les utilisateurs peuvent explorer des contenus variés, notamment dans les domaines du sport, de la culture, des arts, du lifestyle, de la nature, des voyages et du divertissement.

visionOS 2.4 : un pas de plus vers l’intelligence

Par ailleurs, une nouvelle application Apple Vision Pro pour iPhone a été lancée, facilitant le partage de l’expérience Vision Pro avec les invités. Cette application permet d’activer un mode invité, réduisant ainsi le processus de configuration pour les nouveaux utilisateurs et accélérant le temps nécessaire pour essayer le casque.

La mise à jour visionOS 2.4 est disponible dès maintenant pour tous les utilisateurs du casque Apple Vision Pro. Pour l’installer, il suffit de se rendre dans l’application Réglages, de sélectionner la section Général, puis de choisir l’option Mise à jour logicielle.