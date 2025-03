Oura recrute Ricky Bloomfield (ex-Apple Health) : un expert pour révolutionner la santé connectée ?

La société pionnière des bagues connectées de suivi de santé, Oura, vient de réaliser une embauche stratégique en recrutant Ricky Bloomfield, un ancien cadre clé d’Apple Health, en tant que Chief Medical Officer. Cette information, révélée par Mark Gurman dans sa colonne Power On sur Bloomberg, témoigne des ambitions croissantes de Oura dans le secteur de la santé et du bien-être.

Ricky Bloomfield a rejoint Apple en 2016, à un moment où la firme de Cupertino commençait à bâtir les fondations de son écosystème de santé connectée. Il a joué un rôle clé dans le développement de Health Records sur iPhone, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d’accéder et de partager leurs données médicales électroniques avec des établissements de santé.

Son arrivée chez Oura marque un tournant majeur pour la marque, qui souhaite gagner en crédibilité clinique et renforcer son intégration dans les systèmes de santé. Bloomfield dirigera une équipe médicale dédiée et sera en charge de :

Valider cliniquement les fonctionnalités santé des bagues Oura

Établir des partenariats avec des organisations médicales

Naviguer les régulations et obtenir des certifications pour faciliter l’adoption de la technologie Oura dans le domaine médical

Selon Bloomfield, le marché des wearables a considérablement évolué ces dernières années, les consommateurs étant de plus en plus nombreux à partager leurs données de santé avec leurs médecins. Son expertise sera donc précieuse pour Oura, qui devra garantir la précision et la fiabilité de ses mesures physiologiques.

Un enjeu de crédibilité et de régulation pour Oura

Aujourd’hui, l’absence de certifications médicales freine l’adoption des wearables dans le domaine clinique. Oura souhaite inverser cette tendance en obtenant des approbations réglementaires, ce qui lui permettrait de faire des revendications plus solides sur la précision de ses capteurs, d’être recommandé par des médecins pour le suivi de certaines pathologies et d’intégrer ses données aux dossiers médicaux électroniques des patients.

Bloomfield estime que les capteurs de Oura pourraient détecter précocement des conditions comme l’hypertension ou le prédiabète, offrant ainsi aux utilisateurs un suivi proactif de leur état de santé.

Oura peut-elle devenir un acteur majeur de la santé connectée ?

Le recrutement d’un cadre expérimenté d’Apple montre clairement l’ambition de Oura d’accélérer son développement et de se positionner comme un leader de la santé numérique. L’entreprise devra cependant relever plusieurs défis comme convaincre les autorités de santé d’accorder des certifications à ses produits, développer des algorithmes de suivi encore plus précis et s’imposer face aux géants du secteur, comme l’Apple Watch, qui continue d’innover avec des capteurs toujours plus avancés

Avec cette nouvelle orientation, Oura pourrait bien s’imposer comme un acteur incontournable de la medtech, en transformant ses bagues connectées en outils médicaux fiables et reconnus.