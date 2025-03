Skich Store : Un nouvel app store tiers dédié aux jeux débarque sur iOS en Europe

L’arrivée d’une nouvelle boutique d’applications tierces sur iOS fait sensation en Europe. Skich, une plateforme pensée spécifiquement pour les joueurs mobiles, vient d’être lancée dans l’Union Européenne, profitant des assouplissements imposés par le Digital Markets Act (DMA) à Apple.

Le Skich Store se présente comme une place de marché optimisée pour la découverte et la distribution de jeux mobiles. Il rejoint ainsi une liste restreinte d’app stores tiers sur iPhone, aux côtés d’AltStore Pal, SetApp Mobile et Mobivention.

Disponible dès aujourd’hui en téléchargement sur iOS via son site officiel, Skich prévoit également une version Android en développement. Son ambition ? Offrir aux joueurs une expérience plus intuitive et personnalisée grâce à un algorithme de recommandation unique.

Petit bémol : Skich ne propose aucun jeu au lancement. En comparaison, l’App Store concurrent Aptoide affichait au moins 8 titres lors de son arrivée en juin dernier.

Une commission plus avantageuse que celle d’Apple

L’un des arguments phares de Skich réside dans son modèle économique plus attractif pour les développeurs. L’App Store d’Apple applique une commission de 20 % sur chaque achat effectué via une marketplace tierce dans l’UE, tandis que Skich ne prélève que 15 %.

L’objectif de Skich est également de révolutionner la découverte de jeux mobiles grâce à un système de recommandations inédit, inspiré de Tinder. “Nous avons développé un algorithme basé sur 240 genres de jeux, soit 14 fois plus que ce que propose l’App Store d’Apple,” explique Budkovski.

Une alternative prometteuse, mais encore en construction

Si Skich a le mérite de tenter une approche innovante sur iOS, son absence de catalogue à son lancement reste un frein majeur. Il faudra attendre mars pour voir si la plateforme tient ses promesses en matière de recommandations et d’expérience utilisateur.

Avec l’ouverture du marché des applications sur iPhone sous la pression du DMA, Skich pourrait trouver sa place dans l’écosystème des jeux mobiles en Europe… à condition d’attirer rapidement des développeurs et des joueurs.