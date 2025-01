Accueil » CES 2025 : TCL NXTPAPER 11 Plus, la tablette qui se rapproche encore plus du papier

CES 2025 : TCL NXTPAPER 11 Plus, la tablette qui se rapproche encore plus du papier

CES 2025 : TCL NXTPAPER 11 Plus, la tablette qui se rapproche encore plus du papier

TCL s’apprête à lancer la NXTPAPER 11 Plus, une tablette Android conçue pour offrir une expérience de lecture plus confortable grâce à son mode ePaper. Ce nouvel appareil, lancé au CES 2025, est une évolution notable par rapport à son prédécesseur, la NXTPAPER 11, et vise à améliorer la qualité visuelle tout en intégrant des outils intelligents pour un confort visuel optimal.

La NXTPAPER 11 Plus conserve les bases de sa prédécesseure, avec un écran de 11 pouces, une caméra arrière circulaire et un design bord à bord. Cependant, elle se distingue par plusieurs améliorations significatives :

Couleurs plus précises : le nouvel écran couvre 100 % de l’espace colorimétrique sRGB, ce qui en fait un choix pertinent pour la consommation vidéo et les applications créatives.

Netteté des images améliorée et réduction de la lumière bleue : des ajustements apportés pour minimiser la fatigue visuelle.

Modes de confort visuel personnalisés : grâce à NXTPAPER 4.0, la tablette ajuste automatiquement la luminosité, le contraste et la température des couleurs selon les préférences de l’utilisateur et les conditions d’utilisation, le tout piloté par une intelligence artificielle.

Cette nouvelle génération de technologie d’affichage promet une expérience plus polyvalente, rendant la tablette aussi adaptée au divertissement qu’à la lecture prolongée.

Technologies intelligentes et nouveaux outils

La NXTPAPER 11 Plus introduit également le mode NXTPAPER Key, un outil intelligent qui permet d’accéder à une série de fonctionnalités basées sur l’IA, telles que :

Text Assist: aide à réécrire, résumer ou traduire des textes.

Writing Assist: génère du contenu à partir de prompts.

Traduction et sous-titrage en temps réel, y compris pour des vidéos ou du texte dans des images.

Ces outils renforcent la productivité tout en offrant une interface intuitive et simple d’utilisation.

Spécifications techniques : Quelques inconnues subsistent

Pour le moment, TCL n’a pas communiqué toutes les spécifications de la NXTPAPER 11 Plus. La précédente NXTPAPER 11 avait été critiquée pour sa résolution relativement basse de 2000 x 1200 et son processeur MediaTek Helio P60T jugé peu performant. Si ces points sont améliorés, la NXTPAPER 11 Plus pourrait devenir une option sérieuse dans le segment des tablettes milieu de gamme. Cependant, il semble clair que la technologie NXTPAPER 4.0 restera la caractéristique clé de ce modèle.

TCL n’a pas encore annoncé la date de sortie ni le prix de la NXTPAPER 11 Plus. Le modèle précédent, la NXTPAPER 11, était vendu à 230 dollars. On peut supposer que le nouveau modèle sera légèrement plus cher ou au même prix pour rester compétitif.

En parallèle, certaines des avancées d’affichage de cette tablette, comme le mode amélioré NXTPAPER Key, se retrouvent également dans le 60 XE NXTPAPER 5G, un smartphone également présenté au CES 2025.

Avec la NXTPAPER 11 Plus, TCL ne se contente pas de proposer une simple mise à jour. L’objectif est d’offrir une tablette polyvalente et intelligente, capable de répondre aux besoins des utilisateurs en matière de productivité et de confort visuel. Si les améliorations promises se concrétisent, cette tablette pourrait bien marquer un tournant pour la marque dans le secteur des écrans inspirés du papier.