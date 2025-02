Career Dreamer : Google lance un outil d’IA pour la recherche d’emploi, mais est-ce vraiment utile ?

C’est l’ère de l’IA, et les entreprises veulent intégrer l’IA dans tout ce qu’elles font. Google, pour sa part, vient d’annoncer un tout nouvel outil pour… postuler à des emplois en utilisant l’IA. Pas sûr que ce soit la meilleure idée. Cet outil gratuit, accessible sur le site Experimental de Google Labs, génère un « énoncé d’identité professionnelle » et propose des idées de carrières correspondant à votre profil.

Tout d’abord, la nouvelle. Google a lancé Career Dreamer, un nouvel outil expérimental alimenté par l’IA et conçu pour aider les individus à naviguer dans les transitions de carrière et à identifier de potentiels parcours professionnels.

Career Dreamer utilise l’IA pour analyser les antécédents, les compétences et les centres d’intérêt de l’utilisateur, à l’aide de questions simples. Il tente ensuite d’identifier les compétences transférables, suggère des parcours professionnels potentiels et propose des ressources pour poursuivre le développement.

Sur le papier, l’outil semble assez bon pour ce qu’il promet de faire. Il vous aide à rédiger une « déclaration d’identité professionnelle », un résumé concis de vos compétences et de votre expérience, adapté aux CV et aux entretiens. Il vous permet également d’explorer une série de carrières correspondant à votre profil et de recevoir davantage d’informations pour évaluer celles qui vous intéressent.

Il s’intègre également à Gemini, l’assistant IA de Google, qui peut vous aider à rédiger des lettres de motivation et à mettre à jour vos CV lorsque vous tombez sur quelque chose qui retient votre attention.

Un outil pour tous les chercheurs d’emploi

Tout cela est très bien sur le papier, mais c’est aussi un outil dont l’utilisation est au mieux risquée et qui peut même nuire à vos chances de trouver un emploi si vous vous y fiez trop. Les sites Web et les sites d’offres d’emploi comme LinkedIn sont déjà très efficaces pour suggérer des emplois potentiels qui pourraient vous convenir, et ils pourraient également être utiles pour trouver de nouvelles voies de carrière.

Cet outil d’IA pourrait être plus « personnalisé » et vous permettre de repérer une nouvelle opportunité d’emploi pour laquelle vous ne saviez pas que vous étiez fait, mais le fait de modifier votre CV ou votre lettre de motivation à l’aide de l’IA pourrait en fait nuire à vos chances d’être embauché.