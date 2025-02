GTA 6 : les joueurs PC devront-ils attendre 2026 ?

L’attente pour Grand Theft Auto 6, alias GTA 6, le prochain opus de la célèbre franchise de Rockstar Games, est interminable pour les fans. Alors que la sortie sur consoles est prévue pour fin 2025, de nouvelles informations suggèrent que les joueurs PC pourraient devoir patienter encore un peu plus longtemps.

Selon Andy Paul, PDG de Corsair, GTA 6 pourrait arriver sur PC début 2026, soit quelques mois après la sortie sur consoles.

Cette information, révélée lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs, rejoint les déclarations précédentes de Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, qui avait évoqué la possibilité d’une sortie décalée sur d’autres plateformes.

GTA 6, une attente interminable pour les joueurs PC

L’absence de confirmation officielle concernant une version PC de GTA 6 inquiète les joueurs PC, qui craignent de devoir attendre plusieurs années avant de pouvoir profiter du jeu. Si GTA 5 et Red Dead Redemption 2 ont finalement été portés sur PC, l’attente a été longue et frustrante pour les joueurs.

Certains joueurs PC se résignent à acheter GTA 6 sur console pour en profiter dès sa sortie, quitte à l’acheter une seconde fois sur PC plus tard. L’optimisation des jeux PC est un élément crucial pour garantir une expérience de jeu optimale, et les joueurs PC espèrent que Rockstar Games prendra le temps nécessaire pour proposer un portage de qualité.

Alors que la sortie de GTA 6 sur consoles approche, les joueurs PC restent dans l’incertitude quant à la date de sortie et à la qualité du portage sur leur plateforme. L’attente est d’autant plus difficile que l’enjeu est de taille: vivre une expérience de jeu optimale dans l’un des jeux les plus attendus de tous les temps.