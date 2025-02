Google : L’IA pour empêcher les ados de mentir sur leur âge !

Google a récemment annoncé une série de nouveaux produits et fonctionnalités destinés aux enfants, adolescents et parents. Ces améliorations visent à protéger les jeunes utilisateurs tout en donnant aux parents plus de contrôle sur les contenus accessibles à leurs enfants.

L’une des plus grandes nouveautés est le déploiement d’un modèle d’estimation basé sur l’intelligence artificielle pour empêcher les adolescents de mentir sur leur âge lors de l’utilisation des services Google.

Ce que l’on sait :

Le modèle utilisera l’apprentissage automatique pour déterminer si un utilisateur a moins ou plus de 18 ans.

Le test sera d’abord limité aux États-Unis, avec une extension prévue à d’autres pays.

Google n’a pas encore expliqué en détail comment l’IA déterminera l’âge.

L’objectif est d’offrir des expériences adaptées à l’âge des utilisateurs, en particulier sur YouTube, le Play Store et les services de recherche.

Des protections déjà en place pour les moins de 18 ans

Google a récemment renforcé les mesures de sécurité pour les adolescents, notamment :

Filtrage SafeSearch : bloque les contenus inappropriés dans la recherche.

Restriction des publicités sensibles : empêche les annonces inappropriées d’apparaître.

Limitation des contenus soumis à une restriction d’âge sur YouTube et Google Play.

Protection du bien-être numérique sur YouTube, avec des rappels pour faire des pauses et limiter l’exposition aux contenus potentiellement nuisibles.

Malgré ces mesures, Google juge qu’elles ne sont pas encore suffisantes, d’où le développement d’un nouveau modèle d’estimation de l’âge basé sur l’IA.

Alerte aux contenus sensibles dans Google Messages

Google introduit également une fonction d’alerte aux contenus sensibles dans Google Messages.

Option activée par défaut pour les adolescents et les enfants.

Contrôlable via les paramètres Android et les comptes supervisés par les parents.

Option activable/désactivable pour les adultes.

Cette fonctionnalité vise à protéger les jeunes utilisateurs des contenus inappropriés reçus via les SMS et messages instantanés.

Google continue de renforcer les outils de supervision parentale pour permettre aux parents de gérer les appareils de leurs enfants de manière plus efficace.

Avec ces nouvelles initiatives, Google montre son engagement à créer un environnement numérique plus sûr pour les jeunes utilisateurs. Reste à voir comment son modèle d’estimation de l’âge fonctionnera en pratique !