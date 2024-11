xAI : Valorisation à 50 milliards de dollars, Elon Musk prend sa revanche sur OpenAI ?

La startup d’intelligence artificielle fondée par Elon Musk, xAI, a atteint une impressionnante valorisation de 50 milliards de dollars après une levée de fonds de 5 milliards de dollars lors de son dernier tour de table. Ce cap marque l’ascension rapide de xAI dans le secteur de l’IA, doublant ainsi sa valorisation depuis le début de l’année.

Selon le Wall Street Journal, xAI a accumulé un total de 11 milliards de dollars en 2024, grâce à des investisseurs de renom tels que : Qatar Investment Authority, Andreessen Horowitz, Valor Equity Partners et Sequoia Capital.

Cette levée de fonds record s’inscrit dans le cadre de la stratégie de xAI visant à renforcer ses capacités en IA. L’entreprise prévoit notamment d’acquérir 100 000 puces Nvidia pour intensifier la formation de ses modèles d’intelligence artificielle, une étape cruciale pour rivaliser avec des leaders comme OpenAI.

Une valorisation supérieure à celle de X

Avec une valorisation de 50 milliards de dollars, xAI surpasse désormais les 44 milliards de dollars que Elon Musk avait déboursés pour acquérir X (anciennement Twitter) en 2022. Cependant, les trajectoires des deux entités divergent fortement :

Fidelity a récemment dévalué la plateforme X à 9,4 milliards de dollars, soit une chute vertigineuse de 79 % par rapport à son prix d’achat initial.

Pendant ce temps, xAI a plus que doublé sa valorisation en moins d’un an, renforçant la confiance des investisseurs dans le potentiel disruptif de l’intelligence artificielle.

Elon Musk a lancé xAI dans le but de concurrencer directement OpenAI, l’entreprise qu’il a cofondée en 2015 mais qu’il a quittée en 2019. Depuis, Musk n’a cessé de critiquer OpenAI, notamment son passage d’une organisation à but non lucratif à une structure à but lucratif, qu’il accuse d’avoir dévié de ses idéaux fondateurs.

Dans une escalade juridique, Musk a élargi son action en justice pour pratiques anticoncurrentielles contre OpenAI en y ajoutant Microsoft comme coaccusé. Selon lui, les deux entreprises auraient mené des comportements « anticoncurrentiels intensifiés » pour établir un monopole sur le marché de l’intelligence artificielle, notamment en accaparant des ressources cruciales comme les puces Nvidia, indispensables pour former des modèles d’IA avancés.

Quel avenir pour xAI ?

Avec une valorisation de 50 milliards de dollars et des moyens financiers importants, xAI s’impose comme un acteur incontournable dans le secteur de l’intelligence artificielle. Son expansion rapide, marquée par des investissements massifs dans les infrastructures technologiques, témoigne de son ambition de rivaliser avec OpenAI et Microsoft.

Dans le même temps, la montée en puissance de xAI illustre la capacité de Musk à mobiliser la confiance des investisseurs pour ses nouveaux projets, même si d’autres de ses initiatives, comme X, peinent à maintenir leur valeur.

Alors que la bataille pour la suprématie en IA s’intensifie, xAI sera scrutée de près, d’autant plus que Musk poursuit ses défis juridiques face à ses anciens partenaires et aux géants technologiques qui dominent actuellement le marché.