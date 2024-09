OpenAI : Elon Musk dénonce la restructuration en entreprise à but lucratif

Elon Musk a exprimé son mécontentement suite à l’annonce de la possible restructuration d’OpenAI, passant d’une organisation à but non lucratif à une entreprise à but lucratif. Le milliardaire a qualifié cette initiative « d’illégale » sur X (anciennement Twitter).

Selon CNBC, une source proche de l’entreprise a confirmé que le segment à but non lucratif serait maintenu en tant qu’entité distincte et que les discussions sont en cours. Cette restructuration rendrait la structure d’OpenAI plus attractive pour les investisseurs et faciliterait la liquidité pour les employés.

Sam Altman, PDG d’OpenAI, devrait recevoir pour la première fois des actions de l’entreprise à but lucratif, qui, après la restructuration et la suppression du plafond des rendements pour les investisseurs, pourrait être évaluée à 150 milliards de dollars, selon certaines sources.

Un porte-parole d’OpenAI, cité par Reuters, a déclaré : « Nous restons concentrés sur la création d’une IA qui profite à tous, et nous travaillons avec notre conseil d’administration pour nous assurer que nous sommes les mieux placés pour réussir notre mission. L’aspect non lucratif est au cœur de notre mission et continuera d’exister ».

Départs en cascade au sein de l’équipe dirigeante

Cette nouvelle survient alors que Mira Murati, directrice de la technologie d’OpenAI, a annoncé son départ après six ans et demi au sein de l’entreprise. En novembre dernier, Murati avait été nommée PDG par intérim pendant une brève période après l’éviction d’Altman de l’entreprise. Cependant, ce dernier a été rapidement réintégré et le conseil d’administration a été en grande partie remplacé.

Le même jour, Altman a révélé que le directeur de la recherche Bob McGrew et Barret Zoph, vice-président de la recherche, quittaient également l’entreprise.

En juin dernier, Elon Musk avait abandonné une action en justice contre Altman et OpenAI, les accusant d’avoir trahi leur mission initiale de développer l’intelligence artificielle au profit de l’humanité en se tournant vers une structure à but lucratif, s’alignant sur Microsoft et restreignant l’accès public à ses technologies.

Un avenir incertain pour OpenAI

Ces changements majeurs au sein d’OpenAI soulèvent des questions sur l’avenir de l’entreprise et sa capacité à maintenir son leadership dans un secteur de l’IA de plus en plus concurrentiel. La restructuration vers un modèle à but lucratif pourrait avoir des implications significatives sur la direction stratégique de l’entreprise et sur sa capacité à concilier ses objectifs commerciaux avec sa mission initiale de développer une IA bénéfique pour l’humanité.

Il reste à voir comment OpenAI naviguera dans ces eaux troubles et quelles seront les conséquences de ces changements sur le paysage de l’intelligence artificielle dans son ensemble.