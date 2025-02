GPT-5 : plus intelligent que les humains ? Sam Altman sème le doute

Lors d’une récente discussion à la Technische Universität Berlin, Sam Altman, PDG d’OpenAI, a déclaré : « Je ne pense pas que je serai plus intelligent que GPT-5 ». Cette affirmation suggère que GPT-5 pourrait surpasser les capacités humaines dans certains domaines.

Cependant, Sam Altman n’a pas précisé ce qu’il entendait par « plus intelligent ». Il est probable qu’il fasse référence à la capacité de GPT-5 à traiter et analyser des quantités massives de données, surpassant ainsi les limites humaines en termes de vitesse et d’étendue de l’information. Néanmoins, l’intelligence artificielle manque encore de compréhension contextuelle profonde et de conscience, des aspects inhérents à l’intelligence humaine.

Concernant les améliorations attendues avec GPT-5, Altman a exprimé son enthousiasme quant à le potentiel impact de l’IA sur la découverte scientifique, affirmant que cela permettrait aux chercheurs d’accomplir des tâches auparavant impossibles.

Pour mieux comprendre ce que pourrait être GPT-5, il est utile de comparer avec GPT-4. Actuellement, GPT-4 est déjà capable de traiter une vaste quantité de données et de fournir des réponses détaillées sur une multitude de sujets. Cependant, il souffre de certaines limitations, notamment en ce qui concerne la capacité à suivre des instructions précises, à maintenir le contexte et à réviser ses réponses. Altman semble suggérer que GPT-5 pourrait surmonter ces limitations.

Il a mentionné que GPT-5 pourrait être utilisé pour des avancées scientifiques majeures, comme la découverte de nouveaux médicaments ou même la lutte contre le cancer. Cependant, il n’a pas fourni de détails concrets sur la manière dont GPT-5 pourrait y parvenir.

Des améliorations attendues pour GPT-5

Il est important de noter que le développement de GPT-5 a rencontré des défis, notamment des retards et des coûts élevés. Initialement prévu pour mi 2024, le projet a été retardé en raison de la complexité technique et des ressources nécessaires.

En conclusion, bien que GPT-5 promette des avancées significatives, il est essentiel de comprendre que l’intelligence artificielle, malgré ses capacités impressionnantes, diffère fondamentalement de l’intelligence humaine. Les déclarations d’Altman soulignent le potentiel de l’IA à transformer divers domaines, mais il est crucial de rester conscient de ses limites actuelles.

La déclaration de Sam Altman sur l’intelligence de ChatGPT-5 est à la fois excitante et frustrante. Bien qu’il peint un tableau optimiste de l’avenir de l’IA, il laisse de nombreuses questions sans réponses. Pour que GPT-5 soit réellement plus intelligent que Sam Altman, il devra non seulement surmonter les limitations actuelles de GPT-4, mais aussi démontrer des capacités concrètes dans des domaines complexes comme la recherche scientifique. Reste à voir si ces promesses se concrétiseront.

Pour approfondir ce sujet, vous pouvez visionner la discussion complète de Sam Altman à la TU Berlin :