Xiaomi Watch S4 : prix européen et lancement imminent !

Celle qui a fait ses débuts en Chine en octobre dernier aux côtés des Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro, la Xiaomi Watch S4, semble se diriger vers une sortie mondiale. Sudhanshu Ambhore a partagé des détails et des rendus ainsi que son prix pour la version européenne. Et comme prévu, presque tout est analogue, à l’exception du prix.

La fuite révèle que la Xiaomi Watch S4 sera disponible en argent, noir et arc-en-ciel. Elle arbore un écran AMOLED de 1,43 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels et offre une luminosité maximale de 2 220 nits. La connectivité comprendra le Wi-Fi et le Bluetooth 5.3, avec un support des appels Bluetooth grâce à des microphones et des haut-parleurs intégrés.

Les fonctionnalités de suivi de la santé et de la condition physique sont standard, notamment un capteur de fréquence cardiaque, un accéléromètre et un altimètre barométrique. Pour la navigation, elle prendra en charge le GPS, Beidou, Galileo et GLONASS. De plus, la Watch S4 prendra en charge la fonctionnalité NFC et est classée 5 ATM pour la résistance à l’eau, ce qui la rend adaptée à de brèves baignades.

La Xiaomi Watch S4 sera alimentée par une batterie Li-Po de 486 mAh, qui offrirait jusqu’à 15 jours d’utilisation. Il serait compatible avec les smartphones fonctionnant sous Android 8.0 et supérieur ou iOS 12.0 et supérieur. Cependant, la fuite d’Ambhore ne mentionne pas les commandes gestuelles du poignet présentes dans la version chinoise.

Prix et disponibilité de la Xiaomi Watch S4

La source suggère que le prix européen pour le modèle Bluetooth de base sera d’environ 159 €, soit environ 10 € de plus que le prix de lancement de la Xiaomi Watch S3, qui se vend actuellement environ 125 € sur Amazon. Le prix d’une version LTE reste inconnu.

Selon les rumeurs, Xiaomi pourrait lancer la Xiaomi Watch S4 aux côtés des Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra. Et bien que cela ne soit pas encore confirmé, il est probable que l’événement de lancement soit prévu en mars, coïncidant avec le MWC 2025.