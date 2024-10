Lancement de la Xiaomi Watch S4 : Élégance et polyvalence au poignet

Comme prévu, et en parallèle des lancements de la série Xiaomi 15 et du Band 9 Pro, Xiaomi a dévoilé sa dernière montre connectée : la Xiaomi Watch S4. Cette montre, qui succède à la version sportive Watch S4 Sport, adopte un style plus professionnel et se positionne comme un modèle haut de gamme, offrant une grande polyvalence en matière de fonctionnalités sportives et de santé.

La Xiaomi Watch S4 se distingue par une esthétique soignée. Disponible en deux versions — une version eSIM avec un bracelet en cuir marron et une version Bluetooth avec un bracelet en caoutchouc fluoré — la montre est dotée d’un écran AMOLED de 1,43 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels et une impressionnante luminosité maximale de 2 200 nits. Elle est équipée de lunettes interchangeables, un concept innovant qui offre aux utilisateurs la possibilité de personnaliser l’apparence de leur montre en fonction de leur style.

Le boîtier de la montre est fabriqué en alliage d’aluminium de haute qualité, avec une finition brossée brillante qui lui confère un look élégant et professionnel. La couronne rotative, revue et améliorée, supporte désormais le cliquage rotatif, permettant une navigation fluide et intuitive dans les menus.

Xiaomi Watch S4, fonctionnalités sportives et de santé

La Xiaomi Watch S4 fonctionne sous Xiaomi HyperOS 2, le dernier système d’exploitation de la marque, qui supporte plus de 150 modes sportifs. Des activités en extérieur, aux sports de balle en passant par la danse, elle couvre un large éventail de scénarios sportifs. Elle propose également un suivi avancé de la santé, incluant des algorithmes de suivi cardiaque développés par Xiaomi pour une précision de 98,2 %.

Parmi les autres fonctionnalités, on retrouve :

Suivi quotidien des activités, y compris la santé des femmes, la détection des chutes, la gestion du stress et des exercices de respiration.

Suivi du sommeil et monitoring de la fréquence cardiaque en continu.

Geste de claquement de doigts permettant de contrôler certains appareils avec un simple claquement de doigts.

Planification de trajet par IA, pour une navigation plus intelligente et plus précise.

Autonomie et connectivité

La Xiaomi Watch S4 est conçue pour offrir une grande autonomie malgré ses nombreuses fonctionnalités. Elle dispose d’une batterie de 486 mAh qui assure jusqu’à 15 jours d’autonomie en usage typique pour la version Bluetooth, et jusqu’à 7 jours pour la version eSIM en usage normal, réduisant à 3 jours en cas d’utilisation intensive (LTE activé). En activant l’affichage permanent (AOD), l’autonomie se réduit à 5 jours pour la version Bluetooth.

En termes de connectivité, la Watch S4 est compatible avec plusieurs bandes satellites, incluant GPS, Galileo, Glonass, Beidou et QZSS, permettant une localisation précise et fiable. Elle supporte également le Wi-Fi bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz) ainsi que le Bluetooth 5.2 pour une connectivité fluide avec d’autres appareils.

Prix et disponibilité de la Xiaomi Watch S4

La Xiaomi Watch S4 est disponible en plusieurs coloris : noir, argent, et marron pour la version cuir, ainsi qu’un modèle noir arc-en-ciel avec bracelet tressé. Elle est commercialisée en Chine à partir de 999 CNY (environ 130 euros pour la version Bluetooth) et 1 199 CNY (environ 155 euros pour la version eSIM avec bracelet en cuir). La montre est déjà disponible à l’achat en Chine, bien que la date de lancement international reste inconnue.

Avec un design haut de gamme, des fonctionnalités sportives complètes et une personnalisation avancée, la Xiaomi Watch S4 se présente comme une montre connectée polyvalente et moderne. Elle s’adresse autant aux utilisateurs actifs qu’aux amateurs de technologie recherchant une montre élégante et riche en fonctionnalités.