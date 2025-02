Apple : le projet de lunettes AR n’est pas abandonné !

Il semble que les plans d’Apple pour la création de lunettes de réalité augmentée ne soient pas morts, même s’il faudra peut-être attendre un certain temps avant que l’entreprise ne les mette en rayon.

Bloomberg a récemment rapporté que Apple avait abandonné son projet de lunettes connectées AR, tout comme son projet de voiture, lui aussi avorté.

Cependant, le média affirme que Apple n’a pas entièrement renoncé à cette catégorie. « On me dit que l’objectif à long terme d’Apple de créer des lunettes AR autonomes reste intact, et que l’entreprise continuera à travailler sur la technologie sous-jacente — comme les écrans et le silicium — pour rendre un tel appareil plus réalisable », écrit Mark Gurman dans la dernière édition de sa newsletter PowerOn.

Les lunettes AR, un marché en pleine effervescence

Le présumé abandon du projet de lunettes intelligentes d’Apple semblait plutôt étrange dès le départ, surtout à une époque où le facteur de forme gagne enfin en popularité en tant que nouvelle forme d’informatique. En fait, le marché des lunettes intelligentes est assez dynamique, encore plus que les téléphones et les ordinateurs portables au niveau fondamental.

Des entreprises comme RayNeo, Xreal et TCL fabriquent des lunettes avec une unité d’affichage intégrée derrière la lentille principale, ouvrant les portes à l’informatique immersive et à la consommation de contenu. Razer et Amazon fabriquent des lunettes connectées en Bluetooth sans écran externe, mais elles se connectent aux smartphones pour gérer les appels et la lecture de musique.

Des idées ambitieuses

Même les idées les plus ambitieuses viennent de jeunes entreprises. Prenons par exemple les Halliday Glasses, qui abandonnent le concept conventionnel d’écran et utilisent un module optique « invisible ». Nous avons ensuite les lunettes Even Realities G1, qui intègrent les lentilles optiques et d’affichage pour une façon incroyablement minimaliste de montrer des informations.

Les grands noms ne sont pas en reste. Les lunettes connectées Orion de Meta, qui ont été récemment présentées par le PDG Mark Zuckerberg, utilisent des lunettes holographiques capables de superposer du contenu 2D et 3D en temps réel sur la vision du monde d’une personne. Google nous a également donné un aperçu de sa vision portable au cours des dernières années.

Le projet N107 d’Apple

Le propre travail d’Apple sur les lunettes connectées, qui était en développement sous le nom de code N107, n’était apparemment pas en reste non plus. « L’appareil N107 était doté de projecteurs avancés qui pouvaient afficher des informations, des images et des vidéos dans le champ de vision de chaque œil, similaires aux lunettes de réalité augmentée développées par Meta et d’autres », selon Bloomberg.

Les unités de développement internes des lunettes intelligentes étaient également équipées de lentilles qui pouvaient ajuster automatiquement leur niveau de teinte. Apple continuerait de travailler sur la pile technologique sous-jacente et vise toujours à créer une paire de lunettes connectées convaincantes qui trouvent le bon équilibre entre confort, puissance de feu et capacités immersives.