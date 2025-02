Amazon : un événement mystérieux annoncé pour le 26 février, Alexa au programme ?

Amazon a envoyé des invitations pour un événement qui se tiendra à New York le 26 février 2025. L’invitation ne donne pas beaucoup d’indices sur les annonces prévues, mais l’événement sera animé par Panos Panay et l’équipe Amazon Devices & Services.

Cependant, un logo tourbillonnant bleu en arrière-plan des mots « You’re invited » (Vous êtes invité) rappelle fortement l’univers d’Alexa. Tout porte à croire que Amazon pourrait enfin dévoiler son assistant numérique Alexa amélioré, qui a été promis, mais jamais lancé officiellement.

En septembre 2023, Amazon avait annoncé une version d’Alexa améliorée par des Large Language Model (LLM), promettant une interaction plus intelligente et fluide. Pourtant, cette nouvelle version de l’assistant vocal n’a pas encore été déployée, et des rumeurs ont circulé selon lesquelles Amazon aurait eu du mal à le finaliser.

L’entreprise a déjà laissé entendre que cette nouvelle version serait payante, ce qui marquerait un tournant dans sa stratégie.

Cet événement marquera également une première importante pour Panos Panay depuis son arrivée chez Amazon en 2023, après son départ de Microsoft. Il a pris la tête de Devices & Services, succédant à Dave Limp, et supervise désormais les produits phares, comme les enceintes Echo, Fire TV, les liseuses Kindle et Alexa.

Alexa au centre des attentions pour Amazon ?

L’année dernière, Amazon avait surpris en annulant son événement matériel traditionnel à l’automne 2024, renforçant les spéculations sur des retards concernant l’amélioration d’Alexa. Cet événement de février pourrait donc être l’occasion pour Amazon de redorer l’image de son assistant vocal et de présenter une offre plus compétitive face à Siri, Google Assistant et Gemini AI.

Il faudra attendre le 26 février pour découvrir si Amazon parviendra à convaincre avec sa nouvelle version d’Alexa, et si cette dernière justifiera un modèle d’abonnement payant.