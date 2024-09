Amazon améliorera Alexa avec l’IA d’Anthropic Claude : Lancement en octobre

Une nouvelle version d’Alexa, l’assistant virtuel de Amazon, est sur le point de fonctionner avec le chatbot Anthropic Claude, selon des sources de l’entreprise.

En juin dernier, des rapports indiquaient qu’Amazon développait un chatbot « killer » appelé Metis pour concurrencer ChatGPT, alors que beaucoup pensaient que l’entreprise prenait du retard dans la course à l’IA.

Vendredi 30 août, 5 sources anonymes ont déclaré à Reuters que l’IA interne d’Amazon avait du mal à traiter les demandes. L’entreprise s’est tournée vers Claude, d’Anthropic, car le logiciel « prenait parfois six ou sept secondes pour accuser réception d’une demande et y répondre ».

Claude est le propre chatbot IA de la startup, comparable et concurrent direct du très populaire ChatGPT d’OpenAI.

Cette collaboration ne sort pas de nulle part. Amazon a investi 4 milliards de dollars dans Anthropic au début de l’année, et le partenariat entre les deux entreprises fait actuellement l’objet d’une enquête pour comportement anticoncurrentiel de la part d’un organisme de surveillance britannique. Toutefois, il s’agit d’un changement par rapport à la préférence habituelle d’Amazon pour une technologie interne afin de garder le contrôle sur l’expérience et les données des utilisateurs.

Claude : Une alternative puissante à ChatGPT

Alexa a été lancée il y a près de 10 ans, en même temps que l’enceinte intelligente Echo, en novembre 2014. Elle est couramment utilisée pour régler des minuteries et des rappels, répondre à des questions simples et jouer de la musique.

Grâce à l’amélioration de l’intelligence artificielle, Alexa sera en mesure de répondre à des demandes plus complexes. L’assistant pourrait notamment avoir des conversations complètes avec les utilisateurs et être capable de s’appuyer sur des questions antérieures. D’autres utilisations typiques des chatbots peuvent inclure la rédaction de courriels et la génération d’images.

Les nouvelles capacités d’Alexa alimentées par Claude permettront de répondre à des questions complexes, à l’image de ce que propose Google avec Gemini Live. Qu’il s’agisse de planifier une semaine à l’université, de trouver une recette de casserole ou d’élaborer un plan d’entraînement, l’IA d’Alexa sera en mesure de fournir des réponses précises et détaillées. Selon des documents obtenus par le Washington Post, cinq nouvelles fonctionnalités sont attendues pour octobre : briefing intelligent, réponses personnalisées, assistance en cuisine, scout d’achat, et un assistant IA pour les enfants.

La version premium de Alexa deviendra payante

La nouvelle IA générative Alexa (qui serait commercialisée sous le nom de « Remarkable ») devrait coûter entre 5 et 10 dollars par mois. Elle devrait être commercialisée en octobre, avant les fêtes de fin d’année. L’assistant sans IA, ou « classique », restera gratuit.

En faisant payer ce forfait mensuel, Amazon tente de rendre Alexa plus rentable. L’entreprise a incité les utilisateurs à acheter des articles par l’intermédiaire d’Alexa, mais cette démarche n’a pas été couronnée de succès.

Cette décision soulève des questions quant à la volonté des consommateurs de payer un abonnement supplémentaire pour utiliser l’IA sur leur appareil Alexa. Cela fait écho à Google, qui facture désormais 22 euros par mois pour Gemini Advanced, nécessaire pour utiliser les nouvelles fonctionnalités vocales de son Pixel 9.

Cette annonce intervient alors qu’Apple envisage d’investir dans OpenAI, le rival d’Anthropic. Le montant des fonds n’est pas encore connu, mais Apple a déjà conclu un partenariat avec la société pour sa nouvelle fonction Apple Intelligence.