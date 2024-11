Alexa : L’IA conversationnelle d’Amazon encore retardée à 2025

Amazon semble repousser encore une fois le lancement de sa version réinventée de l’assistant vocal Alexa, initialement annoncée pour être une IA plus intelligente et conversationnelle, avec des fonctionnalités rappelant ChatGPT.

Selon Bloomberg, le déploiement de la version IA de Alexa, qui était prévu pour cette année, est maintenant repoussé à 2025. Le projet, censé donner un souffle nouveau à Alexa, semble rencontrer des obstacles majeurs, notamment dans l’intégration de modèles de langage avancés aux fonctionnalités classiques de commande et contrôle.

Initialement, Amazon avait annoncé cette nouvelle version d’Alexa en septembre dernier, promettant des interactions plus naturelles et une intelligence renforcée. Cependant, des rapports estivaux de Fortune ont déjà mis en doute sa faisabilité, suggérant que l’assistant pourrait ne jamais être prêt. À la surprise de nombreux observateurs, Amazon n’a pas tenu son habituel événement automnal, et les spéculations autour des retards ont pris de l’ampleur. Désormais, même l’accès à la version bêta, disponible en demandant « Alexa, let’s chat » sur un appareil Echo, a été retiré, Alexa répondant maintenant que la fonction « Let’s Chat » n’est plus disponible.

Les premiers retours des testeurs ne sont guère encourageants. Bloomberg rapporte que les utilisateurs de la version bêta ont trouvé l’assistant peu réactif et souvent confus. Parfois, Alexa se lance dans des explications détaillées non sollicitées, ce que certains décrivent comme des « hallucinations ». Par exemple, à la question sur le spectacle de la mi-temps où Justin Timberlake et Janet Jackson ont performé, Alexa ne se contente pas de mentionner le Super Bowl 2004, mais ajoute un long discours sur le scandale de la « wardrobe malfunction » — sans que cela soit nécessaire.

L’un des défis semble résider dans l’équilibre entre des réponses intelligentes et la capacité d’exécuter les commandes basiques, comme allumer les lumières ou régler une minuterie de cuisine. Les modèles de langage avancés améliorent certes la capacité d’Alexa à répondre à des questions complexes, mais au détriment des fonctionnalités que les utilisateurs apprécient au quotidien. Selon Bloomberg, ce dilemme n’est pas résolu, rendant l’assistant plus intelligent dans certains contextes, mais moins fiable pour ses tâches fondamentales.

Une vision floue pour l’avenir d’Alexa

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, n’a pas encore communiqué une vision claire de l’avenir de l’assistant vocal alimenté par IA, se contentant de déclarations générales sur la « réarchitecture » de l’intelligence d’Alexa. Sous sa direction, Amazon a nommé Panos Panay, ancien responsable de la division Surface chez Microsoft, pour diriger la division des appareils et services, incluant Alexa. Panay semble vouloir insuffler une attention accrue à la qualité du design, un changement par rapport à la stratégie antérieure axée sur la production de nombreux appareils abordables, mais peu sophistiqués.

Alors qu’Alexa peine à évoluer pour devenir un véritable assistant intelligent, Amazon fait face à un dilemme stratégique : doit-il transformer Alexa en un chatbot conversationnel, ou renforcer son rôle d’assistant pratique et efficace dans la maison connectée ? Les retards répétés montrent qu’il reste du chemin à parcourir pour retrouver la vision initiale de Jeff Bezos, qui voyait en Alexa un « ordinateur de Star Trek ». En attendant, l’évolution d’Alexa vers une IA véritablement conversationnelle risque de prendre encore du temps, au grand dam des utilisateurs fidèles.