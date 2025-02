ROG Phone 9 FE : le smartphone gaming d’Asus devient plus accessible !

Asus a discrètement dévoilé le ROG Phone 9 FE, une version plus abordable du ROG Phone 9, désormais disponible sur le site officiel d’Asus en Thaïlande.

Bien qu’il conserve des fonctionnalités essentielles pour le gaming, ce modèle adopte des ajustements stratégiques pour offrir une expérience premium à un prix plus accessible.

Le ROG Phone 9 FE est équipé d’un écran AMOLED LTPO de 6,78 pouces en définition Full HD+ fabriqué par Samsung. Il prend en charge la technologie HDR10+ et offre une luminosité maximale de 2 500 nits, garantissant une excellente visibilité en extérieur. Son taux de rafraîchissement adaptatif varie de 1 Hz à 120 Hz, avec une option permettant d’aller jusqu’à 165 Hz en système et 185 Hz en mode Game Genie pour une fluidité optimale lors des sessions de jeu.

L’écran est protégé par du Gorilla Glass Victus 2 et le téléphone bénéficie d’une certification IP68, assurant une bonne résistance à l’eau et à la poussière.

Sous le capot, Asus a opté pour un processeur Snapdragon 8 Gen 3, accompagné de 16 Go de RAM LPDDR5X et de 256 Go de stockage UFS 4.0. L’appareil est alimenté par une batterie de 5 500 mAh, qui prend en charge la charge rapide filaire de 65 W ainsi que la charge sans fil de 15 W. Le téléphone tourne sous Android 15 avec l’interface ROG UI, optimisée pour le gaming.

Le ROG Phone 9 FE arrive avec quelques ajustements par rapport aux grands frères

Côté photographie, le ROG Phone 9 FE embarque un module triple caméra composé d’un capteur principal Sony IMX890 de 50 mégapixels avec stabilisation gimbal OIS, d’un capteur ultra-grand-angle de 13 mégapixels et d’un objectif macro de 5 mégapixels. À l’avant, une caméra selfie de 32 mégapixels RGBW permet de capturer des images détaillées.

Asus a intégré plusieurs fonctionnalités pensées pour les joueurs. Le smartphone propose notamment les gâchettes AirTrigger, qui sont sensibles à la pression et permettent d’améliorer l’expérience en jeu. À l’arrière, un mini-écran AniMe Mini-LED de 85 points est personnalisable pour afficher des animations ou des notifications. Le ROG Phone 9 FE prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4 et le NFC, garantissant une connectivité optimale.

Avec des dimensions de 163,8 x 76,8 x 8,9 mm et un poids de 225 grammes, le ROG Phone 9 FE reste un appareil imposant, mais bien optimisé pour un usage gaming.

Un prix plus abordable

Disponible en Phantom Black, ce modèle est commercialisé au prix de 29 990 bahts thaïlandais, soit environ 860 euros. Contrairement au ROG Phone 9 standard, cette version ne bénéficie pas du Snapdragon 8 Elite, d’une batterie légèrement plus grande de 5 800 mAh ni de 512 Go de stockage. Toutefois, il constitue une alternative de choix pour les joueurs cherchant un smartphone puissant et performant à un prix plus compétitif.

Avec cette nouvelle déclinaison, Asus cherche à séduire un public plus large, tout en conservant l’ADN gaming qui fait le succès de la gamme ROG Phone.