OpenAI recrute pour ses premiers postes en robotique matérielle

OpenAI, leader de l’intelligence artificielle, élargit ses horizons en s’attaquant au domaine de la robotique matérielle, marquant une étape importante vers l’intégration de l’IA dans des systèmes physiques.

Caitlin Kalinowski, membre de l’équipe technique d’OpenAI et ancienne responsable des lunettes AR chez Meta, a annoncé cette initiative sur X (anciennement Twitter), révélant que l’entreprise recrute pour ses premiers postes en robotique matérielle.

OpenAI recherche trois profils clés :

Ingénieur(e) en intégration de systèmes électriques : Chargé(e) de concevoir l’ensemble de capteurs pour les robots d’OpenAI. Ingénieur(e) produit en mécanique robotique : Responsable de la conception de composants, tels que les engrenages, les actionneurs, les moteurs et les liaisons. Responsable de la gestion de projet (TPM) pour l’équipe robotique : Chargé(e) de superviser la logistique dans le laboratoire de collecte de données d’OpenAI et de garantir que les travailleurs sous contrat disposent des ressources nécessaires pour collecter efficacement des données.

Ces postes témoignent de l’engagement d’OpenAI à combiner des capacités d’IA avancées avec des systèmes physiques de pointe.

OpenAI, une vision pour la robotique

L’équipe de robotique d’OpenAI travaille au développement de robots polyvalents et à l’avancée vers une intelligence artificielle générale (AGI) applicable à des scénarios réels. Selon les offres d’emploi, l’entreprise explore une large gamme de formats robotiques et s’efforce de marier l’IA de haut niveau aux contraintes matérielles.

Ce projet pourrait positionner OpenAI comme un concurrent direct de leaders de la robotique tels que Figure, une startup avec laquelle OpenAI a déjà collaboré pour alimenter des robots humanoïdes.

Leadership et collaborations

Caitlin Kalinowski, qui a rejoint OpenAI il y a deux mois pour diriger la division robotique et matériel grand public, apporte une expertise précieuse à cette initiative. Son annonce fait suite à des rapports antérieurs sur la collaboration d’OpenAI avec Jony Ive, ancien chef du design d’Apple, ainsi qu’à son partenariat en cours avec Figure.

Ces développements, associés aux nouvelles offres d’emploi, suggèrent un investissement sérieux dans le développement de la division robotique d’OpenAI, qui pourrait rivaliser avec des acteurs déjà établis dans le domaine.

Pourquoi c’est important ?

L’entrée d’OpenAI dans la robotique matérielle s’aligne avec sa mission plus large d’avancer vers l’AGI. En concevant et produisant ses propres systèmes robotiques, OpenAI cherche à repousser les limites de ce que l’IA peut accomplir dans des environnements réels et dynamiques.

Avec le soutien d’investisseurs majeurs comme Microsoft et un succès avéré dans le domaine logiciel, OpenAI ambitionne désormais de traduire cette réussite dans le monde physique, ce qui pourrait bouleverser à la fois l’industrie de la robotique et celle de l’IA.

Restez à l’écoute, car la vision d’OpenAI pour la robotique pourrait bien redéfinir l’avenir des machines intelligentes.