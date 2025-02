Android 16 : les notifications de l’écran de verrouillage en voie d’être révolutionnées !

Google semble préparer une refonte majeure des notifications sur l’écran de verrouillage, et, selon certaines découvertes récentes, Android 16 pourrait offrir une expérience plus propre et plus intelligente pour la gestion des notifications.

Le spécialiste d’Android Mishaal Rahman (Android Authority) a récemment exploré la version bêta d’Android 15 QPR2 Beta 3 et y a découvert des fonctionnalités cachées liées à la gestion des notifications. Bien qu’elles ne soient pas encore activées, Rahman pense qu’elles sont en préparation pour Android 16.

Android 16, des notifications plus intelligentes et épurées

Actuellement, les notifications sur l’écran de verrouillage d’Android sont relativement basiques : elles s’affichent en entier, sont masquées intégralement ou apparaissent partiellement lorsqu’un appareil est verrouillé. Google semble tester une approche plus dynamique et automatisée pour offrir une meilleure organisation et une gestion plus fluide.

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes découvertes dans la bêta est l’option « Masquer les notifications vues ». Avec cette nouveauté, les notifications disparaîtraient automatiquement du verrouillage dès qu’elles ont été consultées ou ouvertes.

Actuellement, même après avoir lu un message ou ouvert une application, certaines notifications restent visibles tant qu’elles ne sont pas supprimées manuellement. Avec cette mise à jour, les notifications ne surchargeraient plus l’écran de verrouillage inutilement, rendant celui-ci plus clair et plus pratique.

Cette fonctionnalité pourrait être utile de plusieurs manières :

Moins de gestion manuelle : plus besoin de balayer chaque notification après l’avoir consultée.

Plus de confidentialité : une notification vue ne resterait pas visible pour d’autres personnes regardant l’écran.

Un écran de verrouillage plus fonctionnel : seules les notifications importantes et non consultées s’afficheraient, évitant l’accumulation de messages déjà traités.

Toutefois, cette option devra être personnalisable. Certains utilisateurs préféreront que certaines notifications — comme les rappels ou les emails importants — restent visibles même après leur consultation. Il est probable que Google laisse le choix d’activer ou non cette fonctionnalité, plutôt que de l’imposer par défaut.

Un affichage plus compact des notifications

Une autre amélioration repérée concerne un nouvel affichage compact des notifications. Plutôt que d’afficher chaque notification individuellement, Android 16 pourrait les regrouper sous une forme plus discrète, sous la forme d’une pastille en bas de l’écran, juste sous l’horloge.

Ce changement pourrait apporter plusieurs avantages :

Un écran de verrouillage plus épuré : au lieu d’une longue liste de notifications, l’utilisateur verrait une zone unique regroupant toutes les alertes.

Un meilleur rendu esthétique : les notifications ne recouvriraient plus le fond d’écran, laissant plus de place à la personnalisation.

Un accès simplifié aux notifications : en tapotant sur la pastille, l’utilisateur pourrait afficher la liste complète des notifications.

Quand ces nouveautés seront-elles disponibles ?

Même si la première bêta d’Android 16 est déjà sortie, ces nouvelles fonctionnalités ne sont pas encore activées. Comme elles ont été découvertes dans Android 15 QPR2 Beta 3, il est possible que Google les affine encore avant de les intégrer pleinement dans Android 16.

D’autres changements sont également en cours d’expérimentation, notamment des catégories de notifications inspirées de Gmail. Tout cela montre que Google cherche activement à améliorer la gestion des notifications sur Android.

Pour l’instant, il faudra encore attendre les prochaines mises à jour des versions bêta d’Android 16 pour voir si ces fonctionnalités seront effectivement intégrées.

Si ces options deviennent une réalité, elles pourraient transformer la gestion des notifications sur Android, offrant une expérience plus fluide et plus intuitive. Reste à savoir si les utilisateurs préféreront ce système plus automatisé ou s’ils continueront à privilégier une gestion manuelle de leurs notifications.