Cloudflare intègre Content Credentials : vérifiez l’authenticité des images en un clic !

L’entreprise spécialisée dans la sécurité Web et l’hébergement, Cloudflare, vient de lancer une nouvelle fonctionnalité pour aider à vérifier rapidement l’authenticité des images en ligne. Cloudflare a intégré le système Content Credentials, une initiative dirigée par Adobe qui ajoute des balises numériques aux images et vidéos.

Ces métadonnées permettent de retracer l’auteur du contenu, les plateformes sur lesquelles il a été publié et d’éventuelles modifications, y compris celles effectuées via des outils d’intelligence artificielle générative.

Content Credentials est un projet issu du Content Authenticity Initiative (CAI), une communauté fondée par Adobe en 2019 et regroupant de nombreux acteurs technologiques et médiatiques. Parmi ses membres, on retrouve Microsoft, Arm, Nvidia, Qualcomm, Truepic, Getty Images et Shutterstock, ainsi que Canon et Leica pour les fabricants d’appareils photo, et des médias influents comme la BBC, Associated Press, le Wall Street Journal et le New York Times.

En rejoignant cette initiative, Cloudflare propose désormais une option simple et rapide sur les images hébergées via son service Cloudflare Images. Avec un simple clic, les utilisateurs peuvent activer l’option « Preserve Content Credentials », assurant ainsi que les images conservent leurs métadonnées de provenance. Cette fonctionnalité est disponible dès aujourd’hui pour tous les utilisateurs du réseau mondial de Cloudflare.

Toute personne visualisant ou téléchargeant une image avec cette option activée pourra vérifier son historique numérique via l’outil web d’Adobe dédié à la Content Authenticity ou via l’extension Chrome associée.

Un standard basé sur l’open source

Le système Content Credentials repose sur des normes techniques open-source développées par la Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA). L’objectif est double :

Permettre aux artistes et photographes de conserver l’attribution de leurs œuvres et lutter contre l’usurpation ou la diffusion sans autorisation. Aider le grand public à distinguer les images authentiques de celles qui ont été altérées ou générées par des outils d’IA, notamment en période de désinformation et de manipulation numérique.

Une adoption massive facilitée par Cloudflare

L’intégration de Content Credentials par Cloudflare devrait grandement accélérer l’adoption de ce standard, puisque l’entreprise affirme que 20 % du trafic Internet mondial passe par son réseau. Avec cette adoption massive, les chances de voir cette technologie devenir un référentiel standard pour la transparence des contenus numériques sont largement renforcées.

Matthew Prince, PDG de Cloudflare, résume l’importance de cette avancée : « L’avenir d’Internet repose sur la confiance et l’authenticité. En intégrant Content Credentials à notre réseau mondial, nous aidons les organisations médiatiques et les créateurs de contenu à protéger l’intégrité de leurs œuvres, peu importe où elles circulent en ligne. Ce n’est pas seulement une question de sécurité des images individuelles, mais une manière de préserver la fiabilité des informations à l’ère de l’IA ».

Avec cette initiative, Cloudflare s’inscrit dans une dynamique visant à rendre Internet plus transparent et sécurisé, et donne aux créateurs et aux médias les outils nécessaires pour garantir la provenance et l’intégrité des images et vidéos diffusées sur le web.