Gmail : Rédigez vos e-mails avec l’IA grâce à l’outil « Insérer » !

Google a récemment ajouté une nouvelle fonctionnalité à Gmail : l’outil « Insérer », qui simplifie la rédaction des réponses grâce aux suggestions générées par le modèle d’IA Gemini.

Disponible dans la dernière version de Gmail pour Android (2025.01.05.715), cet outil permet d’intégrer directement des réponses générées par l’IA dans vos brouillons en quelques clics.

Comment utiliser l’outil « Insérer » dans Gmail ?

L’utilisation de cet outil est simple et conçue pour vous faire gagner du temps. Voici les étapes à suivre :

Ouvrez l’e-mail auquel vous souhaitez répondre dans Gmail. Touchez l’icône Gemini située en haut de l’e-mail. Choisissez une action ou donnez un prompt personnalisé pour que Gemini génère une réponse. Une fois la réponse prête, appuyez sur l’icône en flèche diagonale pour insérer directement la réponse dans votre brouillon.

Cette fonctionnalité élimine la nécessité de copier-coller les réponses générées par l’IA, rendant la gestion des emails plus rapide et pratique.

Points forts et limites de l’outil « Insérer »

Bien que l’outil soit indéniablement utile, il présente encore quelques limites. De nombreux utilisateurs, moi y compris, constatent que les réponses générées nécessitent des modifications manuelles pour paraître plus naturelles et personnelles. Par exemple :

Textes générés par l’IA : Bien qu’efficaces, certaines phrases peuvent sembler trop formelles ou artificielles, nécessitant des ajustements significatifs pour correspondre à votre style.

Personnalisation limitée : L’outil insère la réponse complète, obligeant l’utilisateur à supprimer ou modifier les parties non pertinentes manuellement.

Un ajout intéressant serait la possibilité de sélectionner uniquement certaines parties des réponses générées avant de les insérer. Par exemple, si Gemini propose trois suggestions, vous pourriez choisir les phrases les plus pertinentes à intégrer directement dans votre brouillon.

Potentiel impact et avis des utilisateurs

L’outil « Insérer » représente une avancée importante dans l’intégration de l’IA dans les tâches quotidiennes de productivité. Il fait gagner du temps, simplifie la gestion des e-mails et rend les fonctionnalités d’IA accessibles à un plus grand nombre d’utilisateurs. Cependant, il reste un besoin de flexibilité accrue pour rendre les réponses générées plus personnelles et moins génériques.

Si vous aimez intégrer des outils d’IA dans votre workflow quotidien, cette fonctionnalité pourrait transformer votre manière de gérer vos e-mails. Pour les plus sceptiques face au contenu généré par l’IA, quelques ajustements manuels pourraient encore être nécessaires.