Nintendo Switch 2 : Tout ce que nous savons sur la future console !

La sortie de la Nintendo Switch 2 semble se rapprocher à grands pas. Entre fuites et rumeurs persistantes, cette nouvelle console hybride suscite un engouement mondial.

Voici un récapitulatif de tout ce que nous savons à ce jour sur cette prochaine génération de console portable.

Nintendo Switch 2 : design

Récemment, des rendus 3D ont levé le voile sur ce à quoi pourrait ressembler la Nintendo Switch 2. Ces rendus montrent une console avec un grand écran entouré par des manettes Joy-Con détachables, qui conservent un design et une disposition similaires à ceux de leurs prédécesseurs.

Les boutons classiques « + » et « – », les sticks analogiques et la croix directionnelle (D-Pad) sont toujours présents. Parmi les autres éléments notables :

Bouton d’alimentation en haut.

Commandes de volume à droite.

Slot pour les cartouches de jeu à gauche.

Un port USB Type-C pour la recharge et une prise jack 3,5 mm.

Une station d’accueil centrale avec des guides latéraux pour le dock.

À l’arrière, un support en forme de « U » fait son apparition, une amélioration notable par rapport au support plus fragile de la Switch OLED.

Nintendo Switch 2 : Un écran plus grand

D’après les dernières fuites, la Nintendo Switch 2 devrait arborer un écran plus grand de 8,4 pouces, contre 7 pouces pour la Switch OLED et 6,2 pouces pour le modèle standard.

Bien que certains rapports mentionnent la possibilité d’un écran LCD (moins coûteux qu’un OLED), une résolution plus élevée est attendue pour améliorer l’expérience visuelle, notamment pour les jeux en déplacement.

Nintendo Switch 2 : Performances nettement améliorées

La Nintendo Switch 2 devrait marquer un tournant majeur en termes de puissance. La Switch originale, dès son lancement, souffrait déjà de spécifications techniques datées.

Avec cette nouvelle génération, Nintendo viserait des performances proches de celles de la PS4 ou de la Xbox One, tout en étant potentiellement plus puissante que le Steam Deck. La console pourrait inclure :

12 Go de RAM (contre 4 Go pour la Switch actuelle).

Une capacité de stockage plus élevée, essentielle pour les jeux modernes.

Un chipset personnalisé, optimisé pour une meilleure efficacité énergétique.

Nintendo Switch 2 : Date de lancement et prix estimé

Les rapports indiquent que le développement de la Switch 2 est dans ses stades finaux, et une sortie serait prévue pour le début de 2025. Une présentation officielle pourrait avoir lieu en mars ou avril 2025.

Concernant le prix, il est estimé entre 400 et 500 euros, ce qui en ferait une console plus chère que la Switch originale, mais toujours plus abordable que les consoles de dernière génération, comme la PS5 ou la Xbox Series X.

Nintendo Switch 2 : Le futur du jeu hybride

Avec un écran plus grand, des performances accrues, et un design raffiné, la Nintendo Switch 2 semble prête à offrir une expérience de jeu portable et hybride encore plus immersive. Si les rumeurs se confirment, elle pourrait devenir une concurrente sérieuse, non seulement face aux consoles traditionnelles, mais aussi face aux PC portables comme le Steam Deck ou l’ASUS ROG Ally.

L’attente pourrait bientôt toucher à sa fin.