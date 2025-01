Accueil » Nintendo Switch 2 : Écran 8,4 pouces, Joy-con magnétiques et plus encore

À l’approche de la date limite d’avril 2025 pour l’annonce de la Switch 2, de nouvelles fuites offrent un aperçu plus clair de ce à quoi pourrait ressembler la future console de Nintendo. Grâce à 91Mobiles, ces rendus révèlent des détails intrigants sur cette console tant attendue.

Les rendus suggèrent que la Switch 2 conservera le design hybride emblématique de la Switch originale, tout en apportant des améliorations significatives.

L’écran passerait à une taille impressionnante de 8,4 pouces, bien plus grand que l’écran de 6,2 pouces de la Switch actuelle. Contrairement aux précédents rapports qui parlaient d’un écran LCD, ces rendus laissent entendre que la console pourrait finalement être équipée d’un écran OLED, comme le modèle Switch OLED, pour des couleurs plus riches et un meilleur contraste.

Le pied de support adopte également un design en forme de U, bien plus robuste que celui de la première génération.

Caractéristiques principales de la Switch 2 : Port USB-C et capteur mystérieux

Sur la partie supérieure de la console, on retrouve des éléments classiques : un bouton d’alimentation, un contrôle du volume, une prise casque 3,5 mm et un port pour cartouches de jeu. Cependant, une nouveauté attire l’attention : un port USB-C, qui pourrait devenir la norme pour un système de charge plus polyvalent et moderne.

Un élément intrigant est la présence d’un mystérieux capteur situé sur le dessus. Bien que sa fonction ne soit pas encore claire, certaines spéculations évoquent un capteur de lumière ambiante ou une fonctionnalité totalement inédite, potentiellement liée à de nouveaux types de gameplay.

Joy-Con repensés : Attache magnétique et accents colorés

Les Joy-Con subissent un lifting intéressant avec plusieurs modifications notables :

Les manettes seront attachées magnétiquement, remplaçant les rails mécaniques de la Switch actuelle.

De larges boutons situés à l’arrière permettront de détacher facilement les Joy-Con de la console.

Une nouvelle disposition des boutons crée le débat : les rendus montrent un nouveau bouton placé au-dessus du bouton Home, alors que des fuites précédentes le situaient en dessous.

Les rendus présentent également une palette de couleurs audacieuses. Les Joy-Con sont principalement noirs, avec des accents de couleur : bleu clair à gauche et orange à droite. Ce design correspond à des fuites antérieures montrant un Joy-Con gauche avec des touches bleues. C’est une nette rupture avec les designs monochromes habituels de Nintendo.

Ce qui manque encore : des confirmations finales

Bien que ces rendus offrent un aperçu excitant, certaines questions restent en suspens :

Le rôle exact du capteur mystérieux.

Une confirmation définitive sur la technologie de l’écran (OLED ou LCD).

Les détails techniques internes, comme le processeur ou les capacités de performance.

L’attente s’intensifie : Bientôt des nouvelles officielles ?

Avec la multiplication des fuites, une annonce officielle de Nintendo semble imminente. La Switch 2 devra faire face à une concurrence féroce sur le marché, mais, avec son design hybride, son écran plus grand et ses fonctionnalités innovantes pour les Joy-Con, elle s’annonce comme un digne successeur de l’ultra-populaire Switch.