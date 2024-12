Accueil » Xiaomi : Une nouvelle tablette avec batterie géante et charge ultra-rapide !

Xiaomi semble prête à frapper fort dans le marché des tablettes avec un nouveau modèle qui promet des performances de batterie impressionnantes et une charge rapide révolutionnaire.

Selon le célèbre Digital Chat Station, la tablette serait équipé d’une batterie double-cellule offrant une capacité combinée de 5 900mAh, équivalant à une batterie monobloc de 12 000 mAh.

En plus de cette autonomie massive, l’appareil prendrait en charge la charge rapide de 120 W, ce qui permettrait de réduire considérablement le temps de recharge par rapport aux modèles précédents.

Une nouvelle tablette haut de gamme en préparation ?

Bien que le modèle exact n’ait pas été confirmé, les rumeurs pointent vers une nouvelle tablette premium. Voici ce que nous savons :

Écran OLED de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144Hz, offrant une fluidité optimale pour les jeux, les vidéos, et la navigation.

Processeur Snapdragon de dernière génération (possiblement un Snapdragon 8 Gen 3 ou supérieur).

Jusqu’à 24 Go de RAM, renforçant ses capacités multitâches.

Charge rapide 120 W, un record pour une tablette.

Le design serait inspiré de la série Xiaomi Pad 6, mais avec des finitions encore plus premium. Digital Chat Station a également confirmé que cette tablette ne ferait pas partie de la gamme Redmi, ce qui suggère un positionnement dans le segment premium, en concurrence directe avec les iPad d’Apple.

Un prix et une cible premium

Le prix attendu de ce nouveau modèle serait d’environ 4 000 yuans (environ 515 €), bien supérieur au modèle le plus haut de gamme de la Xiaomi Pad 7 Pro, actuellement proposé à 3 499 yuans (environ 450 €). Cela montre que Xiaomi vise une clientèle exigeante et prête à investir dans une tablette haut de gamme.

Xiaomi Pad 7 et Pad 7 Pro : une référence actuelle

Pour rappel, Xiaomi a dévoilé en octobre la série Pad 7 et Pad 7 Pro, accompagnant le lancement de la série Xiaomi 15 en Chine. Ces tablettes incluent :

Écran LCD anti-reflet de 11,2 pouces 3K avec un taux de rafraîchissement de 144Hz et une texture papier idéale pour le stylet.

Pad 7 : Snapdragon 7+ Gen 3, charge rapide 45 W, caméra arrière 13 mégapixels et frontale 8 mégapixels.

Pad 7 Pro : Snapdragon 8 Gen 3, charge rapide 67W, caméra arrière 50 mégapixels et frontale 32 mégapixels.

Les deux modèles tournent sous Xiaomi HyperOS 2, avec des fonctionnalités multitâches avancées et des accessoires, tels que le clavier flottant rétroéclairé.

Lancement prévu pour 2025

Si ces rumeurs se confirment, cette nouvelle tablette Xiaomi pourrait être dévoilée dès 2025, s’ajoutant à un marché de plus en plus compétitif. Elle s’inscrirait comme une option incontournable pour les utilisateurs cherchant une puissance exceptionnelle, une batterie longue durée, et une charge rapide inégalée.