LG : Une lampe révolutionnaire qui cultive vos plantes !

LG s’apprête à dévoiler une lampe révolutionnaire lors du CES 2025 en janvier. Bien plus qu’une simple source de lumière, cette lampe combine éclairage et culture d’intérieur, permettant de faire pousser jusqu’à 20 plantes sous son éclairage tout en embellissant votre pièce.

La nouvelle lampe de LG propose deux modes d’éclairage. Pendant la journée, un éclairage orienté vers le bas fournit la lumière nécessaire à la croissance des plantes. La nuit, l’éclairage se dirige vers le haut pour illuminer subtilement votre intérieur, créant une ambiance chaleureuse.

Équipée d’un réservoir d’eau de 5,6 litres, la lampe est capable de distribuer automatiquement la quantité idéale d’eau et de nutriments en fonction du nombre et du type de plantes cultivées. Cette fonctionnalité promet de rendre le jardinage d’intérieur plus facile et accessible, même pour les moins expérimentés.

En plus de cette lampe principale, LG dévoilera également une version plus courte, inspirée d’une table basse. Cette déclinaison met une lampe de croissance au-dessus d’un ensemble de plantes, s’intégrant parfaitement dans les espaces réduits ou comme mobilier décoratif.

Un contrôle intelligent via l’application LG ThinQ

Les deux modèles sont compatibles avec l’application LG ThinQ, offrant aux utilisateurs la possibilité de régler les paramètres d’éclairage et de gérer les calendriers de culture à distance. Cette intégration de la technologie connectée garantit une gestion simple et intuitive, même lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Ce n’est pas la première incursion de LG dans le domaine du jardinage d’intérieur. En 2019, la marque avait lancé la LG Tiiun, un cultivateur d’intérieur autonome. Depuis, LG a travaillé sur des versions plus compactes et accessibles. Comparée aux précédents modèles, cette nouvelle lampe offre une plus grande capacité d’eau et un design repensé, adapté aux besoins actuels des consommateurs.

Prix et disponibilité encore inconnus

Pour le moment, LG n’a pas communiqué de détails sur le prix ou la date de commercialisation de cette lampe innovante. Toutefois, son apparition au CES laisse présager un grand intérêt pour cette solution qui allie design, technologie et écologie.

Avec cette lampe qui combine fonctionnalité et esthétique, LG repousse les limites du jardinage d’intérieur. En répondant aux besoins des plantes tout en éclairant élégamment votre espace, cette solution s’annonce parfaite pour les amateurs de design et les passionnés de nature. Restez à l’affût des annonces lors du CES 2025 pour en savoir plus sur ce produit qui pourrait bien révolutionner nos intérieurs.