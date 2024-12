Galaxy Ring 2 : Lancement imminent avec des tailles supplémentaires !

Quelques mois seulement après le lancement mondial de la très attendue Galaxy Ring, Samsung semble prêt à introduire sa successeure. La Galaxy Ring 2 a récemment été repérée en ligne, confirmant que le géant coréen prépare une annonce imminente. Voici tout ce que nous savons sur ce prochain gadget intelligent.

La Galaxy Ring 2 a fait son apparition sur le site officiel de Samsung, avec des pages de support actives au Royaume-Uni et en Suisse, comme le rapporte MySmartPrice. Ces pages révèlent deux numéros de modèle pour le produit : SM-Q514 et SM-Q515, ce qui confirme que la prochaine génération de bagues connectées sera disponible en deux tailles : Taille 14 et Taille 15.

Outre ces deux pays, des pages similaires ont été repérées dans d’autres régions, notamment aux Émirats arabes unis, au Canada, en Australie, en République tchèque, en France, en Irlande et en Nouvelle-Zélande. Cela montre clairement l’intention de Samsung de lancer cette bague connectée à l’échelle mondiale. Cette visibilité en ligne intervient quelques mois seulement après que la marque a introduit le premier Galaxy Ring sur le marché indien.

Un lancement anticipé pour la Galaxy Ring 2 ?

Selon de récents rapports, le lancement de la Galaxy Ring 2 pourrait avoir lieu plus tôt que prévu. Contrairement au modèle précédent, sorti en juillet 2024, cette nouvelle version pourrait arriver sur le marché bien avant cette période. Cependant, il est peu probable que Samsung associe le lancement de cette bague connectée à celui de ses prochains smartphones haut de gamme, les Galaxy S25, attendus en début d’année 2025.

Pour l’instant, les détails techniques de la Galaxy Ring 2 restent flous. Toutefois, des rumeurs évoquent des améliorations significatives, notamment un design plus fin et une autonomie de batterie améliorée. Samsung pourrait également introduire de nouvelles fonctionnalités, bien que rien de concret n’ait encore été confirmé. Si l’on se fie à l’approche de Samsung avec la première génération, ce nouveau modèle pourrait encore renforcer son rôle de suivi de la santé, des activités physiques et du sommeil.

Un marché en pleine expansion pour les wearables

Avec la montée en popularité des objets connectés compacts, comme les bagues intelligentes, Samsung semble vouloir capitaliser sur ce segment émergent. La concurrence s’intensifie, et la Galaxy Ring 2 pourrait être un produit clé pour asseoir la position de Samsung sur ce marché en plein essor.

La Galaxy Ring 2 pourrait bien être l’un des gadgets connectés les plus attendus de 2025. Avec son lancement potentiellement anticipé et des promesses d’améliorations sur plusieurs fronts, cette bague connectée pourrait séduire à la fois les amateurs de technologie et les adeptes des appareils de suivi de santé. Restez à l’affût pour plus d’informations lorsque Samsung dévoilera officiellement ce produit révolutionnaire.