iPhone vs Samsung : L'IA fera-t-elle la différence ?

Avec chaque mise à jour logicielle, les utilisateurs d’iPhone voient de nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence enrichir leur expérience. Mais que pensent réellement les utilisateurs d’iOS et de Samsung Galaxy de ces outils basés sur l’IA ? Une récente enquête menée par SellCell auprès de 2 000 personnes aux États-Unis (1 000 utilisateurs d’iOS et 1 000 utilisateurs d’Android) révèle des réponses nuancées, souvent teintées d’indifférence.

Les fonctionnalités d’IA : peu convaincantes pour la majorité des utilisateurs

Selon l’étude, la majorité des utilisateurs trouvent que les fonctionnalités d’IA n’apportent que peu ou pas de valeur ajoutée :

73 % des utilisateurs d’iPhone jugent les fonctionnalités inutiles.

87 % des utilisateurs de Samsung Galaxy partagent le même avis.

Un autre fait marquant :

58 % des utilisateurs d’iPhone et 53 % des utilisateurs Samsung n’ont pas encore essayé les outils d’IA disponibles sur leurs appareils.

Pour ceux qui ont testé les fonctionnalités, les outils de rédaction et les résumés de notifications sont les plus appréciés.

Les utilisateurs d’iPhone plus enclins à changer de camp pour une meilleure IA

Malgré ce désintérêt général pour les outils d’IA, l’enquête révèle une donnée surprenante : les utilisateurs d’iPhone semblent plus sensibles à l’impact de l’IA sur leur choix d’appareil.

16,8 % des utilisateurs d’iPhone envisageraient d’acheter un smartphone Samsung si celui-ci offrait de meilleures fonctionnalités d’IA.

En comparaison, seulement 9,7 % des utilisateurs de Samsung Galaxy envisageraient de passer à iOS pour bénéficier d’une meilleure IA.

Ce chiffre est d’autant plus significatif que la fidélité à la marque Apple a toujours été perçue comme plus forte. Cependant, cette fidélité décline plus rapidement que celle des utilisateurs Samsung, ce qui pourrait jouer en faveur des meilleurs smartphones Android de 2024.

L’IA, un critère clé pour les utilisateurs iOS

L’étude met également en lumière l’importance de l’IA dans les décisions d’achat, en particulier pour les utilisateurs d’iPhone :

47,6 % des utilisateurs d’iPhone considèrent les fonctionnalités d’IA comme un facteur important lors d’une mise à niveau , contre seulement 23,7 % des utilisateurs Samsung Galaxy.

De plus, 11,6 % des utilisateurs d'iPhone seraient prêts à payer pour des fonctionnalités d'IA, contre seulement 4 % des utilisateurs Samsung Galaxy.

Les résultats de cette enquête montrent que, bien que l’IA ne soit pas encore une priorité pour une majorité d’utilisateurs, elle joue un rôle croissant pour certains, en particulier dans l’écosystème iOS. Si Apple souhaite maintenir son avantage concurrentiel et sa base d’utilisateurs fidèles, il devra redoubler d’efforts pour proposer des fonctionnalités d’IA innovantes et réellement utiles.

La question reste ouverte : l’IA sera-t-elle le facteur déclencheur qui poussera davantage d’utilisateurs à changer de camp dans la bataille entre Apple et Samsung ? Seul l’avenir nous le dira.