Surface Studio 2+ : Fin de production pour l’ordinateur tout-en-un de Microsoft

Microsoft a officiellement confirmé la fin de la production du Surface Studio 2+, marquant la conclusion d’une aventure qui a commencé avec le lancement du premier Surface Studio en 2016. Introduit il y a deux ans, le Surface Studio 2+ était la dernière itération de cet ordinateur tout-en-un emblématique, conçu pour séduire les créatifs avec son écran tactile inclinable de 28 pouces.

La nouvelle n’est pas une surprise, les stocks de Surface Studio 2 Plus ayant commencé à s’épuiser ces dernières semaines. Dans une déclaration à Windows Central, Microsoft a confirmé qu’il cessait la fabrication de l’appareil :

Les clients peuvent continuer à acheter le Surface Studio 2 Plus auprès des revendeurs et partenaires disposant de stocks. Dans les zones où le stock est épuisé, le Surface Studio 2 Plus ne sera plus disponible pour de nouveaux achats.

Le Surface Studio s’était démarqué à son lancement par son design unique et sa charnière novatrice, transformant l’écran en une tablette géante idéale pour le dessin. Conçu pour les créatifs, ce modèle ciblait directement un domaine historiquement dominé par Apple.

Une série de retraits stratégiques dans la gamme Surface

L’arrêt du Surface Studio s’inscrit dans une stratégie plus large de Microsoft visant à recentrer sa gamme Surface sur des appareils plus populaires. L’entreprise n’a pas seulement tiré un trait sur le Surface Studio, mais également sur d’autres produits de niche comme le Surface Duo et les Surface Earbuds.

En 2023, Microsoft s’est concentré sur sa gamme Copilot+, avec des modèles comme le Surface Pro 11 et le Surface Laptop 7, tout en proposant des versions professionnelles des Surface Pro 10 et Surface Laptop 6. Ces produits intègrent des fonctionnalités AI avancées, répondant aux nouvelles attentes des consommateurs.

D’après les rapports, les prochains modèles équipés de puces Intel Lunar Lake arriveront en 2025, avec des mises à jour attendues pour le Surface Laptop et le Surface Pro. Un prototype de Surface Laptop a déjà fuité sur un marché de seconde main en Chine, alimentant les spéculations.

Un héritage durable, mais un avenir incertain

Le Surface Studio a toujours été une machine de niche, chère et destinée à un public restreint. Pourtant, il n’y avait rien d’équivalent sur le marché. La disparition de ce modèle marque la fin d’une époque d’innovation audacieuse pour les PC Windows, mais elle soulève également une question importante : l’avenir des écrans transformables.

Certains, comme des fans fidèles et des observateurs du secteur, espèrent toujours voir Microsoft lancer un écran Surface Studio autonome, permettant de transformer n’importe quel PC en un espace de création interactif.

Le Surface Studio a été un produit pionnier, montrant qu’un PC pouvait être bien plus qu’un simple outil de travail. Avec son écran tactile de haute qualité et son design modulable, il a redéfini ce qu’un tout-en-un pouvait offrir. Cependant, son coût élevé et ses mises à jour sporadiques ont limité son attrait grand public.

Alors que Microsoft s’oriente vers des produits plus largement adoptés, comme les Surface Pro et Laptop, le retrait du Surface Studio laisse un vide pour les créatifs qui appréciaient sa polyvalence unique. Même si l’avenir semble s’éloigner de ce type de produit, les innovations qu’il a apportées continueront d’influencer le design des PC à venir.