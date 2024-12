GitHub Copilot Free : L’IA de codage gratuite pour tous !

GitHub, la filiale de Microsoft spécialisée dans les dépôts de code, a annoncé le lancement de GitHub Copilot Free, une version accessible de son célèbre assistant de codage alimenté par l’intelligence artificielle.

Cette version gratuite est désormais directement intégrée à Visual Studio Code (VS Code), l’environnement de développement intégré (IDE) largement utilisé.

Un nouvel outil pour démocratiser l’accès à l’IA pour les développeurs

Depuis son lancement initial en 2022, basé sur le modèle Codex d’OpenAI, GitHub Copilot a connu plusieurs mises à jour, devenant un outil incontournable pour les développeurs cherchant à accélérer leur productivité. Avec le lancement de Copilot Free, GitHub souhaite élargir l’accès à cet outil en ciblant les développeurs ayant des besoins légers ou travaillant avec des budgets limités.

Cette annonce arrive à un moment symbolique : GitHub a récemment dépassé la barre des 150 millions de développeurs inscrits sur sa plateforme. Pour Thomas Dohmke, PDG de GitHub, cette initiative reflète l’engagement de l’entreprise à fournir des outils gratuits et performants à la communauté des développeurs, comme elle l’a déjà fait avec des offres telles que les dépôts gratuits, les minutes CI/CD et Codespaces.

Caractéristiques principales de GitHub Copilot Free

GitHub Copilot Free offre 2 000 suggestions de complétion de code et 50 messages de chat par mois. L’accès est simple : il suffit de se connecter avec un compte GitHub personnel. Le service s’appuie sur des modèles avancés d’IA, tels que Claude 3,5 Sonnet d’Anthropic et GPT-4o d’OpenAI, qui permettent de répondre à des questions complexes, de déboguer du code ou de modifier plusieurs fichiers simultanément.

Voici les principales fonctionnalités incluses dans cette version gratuite :

Édition multi-fichiers : Grâce à Copilot Edits, les utilisateurs peuvent modifier plusieurs fichiers en combinant chat conversationnel et génération de code.

Assistance dans le terminal : Copilot peut interpréter des erreurs, corriger des commandes échouées et proposer des scripts shell via le chat terminal.

Instructions personnalisées : Les développeurs peuvent définir des préférences de codage adaptées à leurs projets ou cadres, assurant une cohérence dans les suggestions de code.

Commandes vocales : Une interface vocale intégrée permet d’interagir avec Copilot sans les mains, que ce soit pour prototyper des applications ou déboguer du code.

Conscience contextuelle des projets : L’IA de Copilot offre une assistance basée sur une compréhension approfondie de l’ensemble du code.

Comparaison avec Copilot Pro

Alors que Copilot Free vise les développeurs occasionnels ou les projets de petite envergure, les utilisateurs ayant des besoins plus avancés peuvent opter pour Copilot Pro (10 dollars/mois). Ce dernier propose des fonctionnalités premium, notamment l’accès à des modèles IA plus performants comme Gemini 1.5 Pro de Google et o1-preview d’OpenAI.

GitHub Copilot Free est dès à présent disponible sur VS Code et GitHub.com. Pour l’activer, les développeurs n’ont qu’à se connecter avec leur compte GitHub. De plus, GitHub prévoit d’introduire de nouvelles fonctionnalités, notamment Vision Copilot, qui est actuellement en aperçu.

Cet outil avancé permettra de générer des interfaces utilisateur directement à partir de captures d’écran ou de balisages, simplifiant ainsi le processus de conception et de codage.

Une mission d’inclusion pour les développeurs

Avec Copilot Free, GitHub réaffirme son ambition de démocratiser l’accès à des outils puissants pour les développeurs du monde entier. L’intégration de ces solutions directement dans VS Code vise à résoudre les défis quotidiens, comme le débogage, les conventions de nommage et la génération de messages de commit.

GitHub continue de transformer le paysage du développement logiciel en offrant des solutions accessibles et innovantes. Pour explorer GitHub Copilot Free, il suffit de l’activer dans VS Code ou via le tableau de bord GitHub.