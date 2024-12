ChatGPT : Organisez vos conversations avec « Projets » !

Dans le cadre de son événement 12 Days of OpenAI, OpenAI a dévoilé une nouvelle fonctionnalité appelée Projets, conçue pour optimiser la gestion des conversations et des fichiers dans ChatGPT. Bien qu’elle ne soit pas aussi festive que l’annonce de la veille avec le mode Père Noël, cette fonctionnalité est un outil puissant pour organiser vos workflows et collaborations.

L’événement promotionnel saisonnier d’OpenAI est maintenant à mi-parcours. À ce jour, l’entreprise a officiellement lancé son moteur de génération vidéo Sora, la version complète de son modèle de raisonnement o1, un niveau d’abonnement Pro à 200 dollars et diverses mises à jour de la fonctionnalité Canvas.

Qu’est-ce que la fonctionnalité « Projets » de ChatGPT ?

Projets est une sorte de « tiroir numérique » qui permet de ranger vos conversations, documents et fichiers en dossiers bien organisés. Avant cette nouveauté, les utilisateurs devaient naviguer dans une barre latérale encombrée de discussions individuelles, ce qui rendait difficile de retrouver des informations importantes. Avec « Projets », OpenAI offre une solution claire et intuitive pour regrouper et classer vos données en fonction de thèmes ou de sujets.

Kevin Weil, Directeur Produit chez OpenAI, a expliqué que Projets transforme l’expérience utilisateur, passant d’un bureau encombré à un espace de travail parfaitement organisé.

Comment fonctionnent les Projets ?

Créer un Projet est simple : il suffit de lui attribuer un nom et une couleur pour le différencier facilement. Voici les principales fonctionnalités :

Regrouper des conversations : Ajoutez des discussions existantes ou démarrez-en de nouvelles dans un espace dédié.

Téléverser des fichiers : Importez des documents ou données que ChatGPT pourra utiliser dans ses réponses.

Configurer des instructions : Personnalisez le comportement de ChatGPT dans un Projet donné. Par exemple, précisez un style d’écriture ou des détails spécifiques pour qu’ils soient pris en compte tout au long des échanges.

Prenons l’exemple d’un scénario : si vous travaillez sur un scénario de film, vous pouvez créer un Projet avec vos notes sur les personnages, votre plan de l’intrigue et des préférences de formatage. ChatGPT appliquera automatiquement ces informations à toutes les conversations dans ce Projet, éliminant la nécessité de répéter vos consignes.

Cas d’utilisation et applications pratiques

Projets ne sert pas seulement à organiser ; c’est un outil qui améliore la productivité. OpenAI a présenté plusieurs cas d’utilisation durant son live :

Projets créatifs : Idéal pour des travaux collaboratifs comme l’écriture de scénarios ou la conception graphique. Les utilisateurs peuvent importer des brouillons, des images ou des scripts, et ChatGPT peut les affiner ou développer des idées.

Développement de sites web : Importez des fichiers de design ou des idées de contenu, spécifiez des langages de programmation, et laissez ChatGPT générer du code ou améliorer le contenu.

Organisation d’événements : Un exemple concret montré par OpenAI : organiser un échange Secret Santa. Téléversez une feuille de calcul avec les participants et leurs listes de souhaits, et ChatGPT peut gérer les tâches, y compris envoyer des e-mails anonymes avec les assignations de cadeaux.

Une nouveauté familière, mais essentielle

Si la fonctionnalité Projets vous semble familière, c’est parce qu’elle existe déjà dans Claude, un chatbot concurrent développé par Anthropic. Cependant, la version d’OpenAI s’intègre parfaitement à d’autres outils, comme Canvas et ChatGPT Search, renforçant ainsi son utilité.

Projets marque une avancée significative dans la manière dont les utilisateurs interagissent avec l’IA. Jusqu’ici, ChatGPT souffrait de limitations en matière de mémoire et d’organisation, forçant les utilisateurs à gérer manuellement leurs conversations et fichiers. Avec Projets, c’est un peu comme passer de post-it éparpillés à des classeurs bien rangés.

Limites et points à considérer

Malgré sa puissance, Projets a quelques défis :

Importance de la clarté des consignes : Comme l’a montré la démonstration, des instructions vagues peuvent entraîner des résultats inattendus, comme révéler par erreur un Secret Santa.

Vérification des résultats : Les utilisateurs devront toujours relire les réponses de ChatGPT pour s’assurer qu’elles répondent à leurs attentes.

Pour l’instant, Projets est disponible uniquement pour les abonnés ChatGPT Plus, Pro, et Teams, mais une version pour les utilisateurs gratuits est en cours de développement.

Projets s’ajoute à une série de nouvelles fonctionnalités dévoilées par OpenAI lors de son événement de fin d’année, comme le moteur de génération vidéo Sora, le modèle de raisonnement o1, et des améliorations à Canvas. OpenAI continue de montrer son engagement à rendre ChatGPT plus polyvalent et adapté à un large éventail de besoins personnels et professionnels.

Si vous êtes abonné, testez la fonctionnalité Projets pour voir comment elle peut transformer votre productivité. Pour les utilisateurs gratuits, un peu de patience : cette fonctionnalité promet de révolutionner la manière dont vous interagissez avec ChatGPT une fois qu’elle sera accessible à tous.