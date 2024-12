Code Assist : Google booste son assistant de code avec Gemini 2.0 !

Dans la foulée du lancement de ses nouveaux modèles d’IA générative, Google a mis à jour ses outils Code Assist pour les faire fonctionner avec Gemini 2.0 et a élargi les sources de données externes compatibles. Ces changements visent à optimiser l’expérience des développeurs tout en facilitant l’intégration d’outils tiers directement dans leur environnement de développement intégré (IDE).

Grâce à l’intégration de Gemini 2.0, Code Assist bénéficie désormais d’une fenêtre contextuelle plus large, capable d’analyser et de comprendre des bases de code plus volumineuses, adaptées aux besoins des entreprises. Cette mise à niveau permet aux développeurs d’obtenir une assistance encore plus précise et pertinente, même pour des projets complexes.

En parallèle, Google a annoncé le lancement d’une version privée des outils Gemini Code Assist, qui pourront désormais se connecter à plusieurs sources de données telles que GitHub, GitLab, Google Docs, Sentry.io, Atlassian Jira, et Snyk. Jusqu’à présent, ces intégrations étaient limitées à VS Code et JetBrains.

Code Assist : Améliorer le workflow des développeurs

Selon Ryan J. Salva, directeur principal de la gestion des produits chez Google Cloud, l’objectif principal est de permettre aux développeurs d’accéder à un contexte enrichi sans interrompre leur workflow. « Les développeurs utilisent une multitude d’outils au quotidien : GitHub, Atlassian Jira, DataDog ou encore Snyk. Nous voulons qu’ils puissent intégrer ces sources de données directement dans leur IDE pour obtenir des réponses contextualisées sans ouvrir plusieurs fenêtres ».

Ainsi, un développeur pourra, par exemple, résumer les derniers commentaires sur un problème ou consulter les récentes pull requests d’un dépôt directement via une fenêtre de chat intégrée à Code Assist.

Concurrence féroce dans le domaine des assistants de code

Depuis l’arrivée des assistants de codage basés sur l’IA, le secteur est en pleine effervescence. Des acteurs majeurs comme GitHub Copilot, Oracle, et des outils comme Harness (propulsé par Gemini) rivalisent pour offrir des solutions de plus en plus sophistiquées.

De leur côté, OpenAI et Anthropic proposent des fonctionnalités intégrées dans leurs plateformes de chat. ChatGPT Canvas permet de générer et d’éditer du code directement, tandis qu’Artifacts pour Claude offre des capacités similaires pour exécuter et modifier du code sans quitter la plateforme.

Différence entre Code Assist et Jules

Salva a clarifié que Code Assist, bien qu’alimenté par Gemini 2.0, est distinct de Jules, l’outil de codage annoncé par Google lors du lancement des nouveaux modèles Gemini. « Jules est une expérience issue de Google Labs qui explore l’automatisation partielle ou totale du codage. À terme, certaines de ces fonctionnalités pourraient être intégrées dans des outils comme Gemini Code Assist, mais pour le moment, Code Assist reste l’unique solution d’entreprise disponible à grande échelle ».

Il a également souligné que les premiers retours des utilisateurs mettent en lumière l’importance des améliorations de latence apportées par Gemini 2.0. La rapidité de réponse est cruciale pour maintenir les développeurs dans un état de concentration optimal.

L’avenir des outils de codage basés sur l’IA

Si les assistants de codage jouent déjà un rôle clé dans l’écosystème de l’IA générative, Salva estime que les prochaines années pourraient marquer un tournant dans leur développement.

Ainsi, Google semble déterminé à faire évoluer Code Assist pour offrir une assistance complète, tout en mettant l’accent sur la qualité, la sécurité et la stabilité. Grâce aux améliorations de Gemini 2.0 et à l’extension des intégrations, les développeurs disposeront d’un outil plus robuste pour optimiser leurs projets.