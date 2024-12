iPad pliable : Apple prépare une tablette géante pour 2028 avec un pli invisible !

Apple pourrait bientôt révolutionner le marché des tablettes avec un nouvel appareil pliable de grande envergure. Selon un rapport de Mark Gurman pour Bloomberg, Apple travaille sur un iPad pliable « géant », suffisamment imposant pour être comparé à deux iPad Pro côte à côte lorsqu’il est déplié.

Ce projet, qui cible une sortie en 2028, pourrait marquer un tournant dans la stratégie d’Apple en matière d’innovation technologique.

Un écran pliable de plus de 18 pouces

Le concept d’Apple prévoit un appareil équipé d’un écran pliable de plus de 18 pouces en diagonale, ce qui serait le plus grand écran jamais vu dans le segment des tablettes pliables. À titre de comparaison, la plus grande tablette de Samsung, la Galaxy Tab S10 Ultra, dispose d’un écran OLED de 14,6 pouces.

Même lorsqu’il est plié, cet iPad conserverait un format similaire à un iPad Pro classique, disponible actuellement en versions de 11 et 13 pouces. En déplié, il offrirait une surface idéale pour le gaming, le travail intensif ou encore une expérience immersive pour le visionnage de vidéos. Cependant, cette innovation s’accompagnera d’un prix élevé.

Les tablettes pliables existantes dans le marché des PC, comme celles de HP et Asus, commencent à 3 500 dollars, et l’iPad pliable ne devrait pas être beaucoup moins cher.

Une solution au problème de la pliure ?

Le principal défi technique pour les appareils pliables reste la pliure au niveau de la charnière, qui demeure visible sur les modèles actuels de Samsung et d’autres fabricants. Apple semble vouloir s’attaquer à ce problème de front. Selon Gurman, les prototypes développés par l’équipe de design industriel d’Apple présentent une pliure quasi-invisible. Bien que cette solution ne soit pas encore confirmée, Apple viserait à créer un écran pliable ressemblant à une « pièce de verre unique et ininterrompue ».

Apple a déjà déposé plusieurs brevets qui décrivent des appareils en verre courbé, suggérant qu’elle pourrait être proche de résoudre ce problème. Cependant, il reste à voir si la technologie sera prête pour une production de masse en 2028.

Le défi de l’OS : iPadOS suffira-t-il ?

Si l’idée d’un iPad pliable fait rêver, l’expérience utilisateur pourrait être freinée par les limites actuelles d’iPadOS. Contrairement à macOS, iPadOS reste davantage conçu pour un usage mobile que pour un véritable environnement de productivité. Les amateurs espèrent un hybride Mac-iPad, mais cet appareil pliable ne semble pas destiné à remplir ce rôle pour l’instant.

Toutefois, selon Gurman, iPadOS pourrait évoluer d’ici 2028 pour inclure des fonctionnalités compatibles avec des applications macOS, tout en restant adapté aux accessoires comme l’Apple Pencil.

Un produit de luxe pour un public de niche

Le prix de cet iPad pliable pourrait dépasser les 2 000 dollars, ce qui le place parmi les appareils les plus coûteux d’Apple, aux côtés du Vision Pro (4 000 euros). Apple devra convaincre que cet appareil justifie son coût grâce à des performances matérielles de pointe et une véritable valeur ajoutée logicielle.

Cependant, l’exemple du Vision Pro montre qu’une technologie innovante ne suffit pas toujours. Malgré son matériel impressionnant, le casque n’a pas encore trouvé son public à cause d’un manque d’applications marquantes. Un iPad pliable risquerait de rencontrer le même problème s’il ne bénéficie pas d’un écosystème logiciel à la hauteur.

Le potentiel d’un iPad pliable est immense, mais sa réussite dépendra de la capacité d’Apple à résoudre les défis techniques et à offrir une expérience utilisateur convaincante. Avec des innovations comme une pliure invisible et un écran sans précédent, ce projet pourrait redéfinir les normes des tablettes. Reste à voir si Apple réussira à transformer ce concept ambitieux en un produit qui justifie son prix élevé et répond aux attentes des consommateurs.