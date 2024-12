Google Home : Gemini arrive sur vos enceintes connectées !

Google franchit une nouvelle étape dans la technologie des maisons connectées en intégrant son modèle avancé Gemini à certaines enceintes connectées Nest. Cette mise à jour marque le début d’un Google Assistant plus intelligent et polyvalent, où Gemini gère les questions de culture générale, tandis que l’Assistant classique continue de prendre en charge des tâches, comme le contrôle des appareils connectés et la lecture de musique.

Grâce à l’intégration de Gemini, Google Assistant peut désormais offrir des réponses plus approfondies et conversationnelles. Contrairement à son Assistant classique, Gemini permet de :

Fournir des réponses détaillées, similaires à ses capacités sur Android et iOS.

Gérer les questions de suivi pour engager des discussions plus riches.

Vous permettre d’interrompre et rediriger les conversations en plein milieu de réponse, même si chaque nouvelle question nécessite de dire « Hey Google ».

Cette approche hybride garantit que les tâches spécialisées, comme la gestion des appareils connectés, restent fluides tout en introduisant les capacités conversationnelles avancées de Gemini.

Comment accéder à Gemini avec Google Assistant ?

Pour l’instant, le déploiement est limité à certains appareils et à un groupe restreint d’utilisateurs. Voici ce que vous devez savoir :

Appareils éligibles : Nest Audio, Nest Mini (2ᵉ génération), les précédentes générations et les écrans connectés Nest ne sont pas encore compatibles. Conditions requises : Être inscrit au programme Public Preview de Google Home, avoir un abonnement à Nest Aware, activer les fonctionnalités d’IA expérimentales via un bouton dans l’application Google Home.

Si vous êtes sélectionné pour les fonctionnalités IA expérimentales, vous recevrez une notification dans la boîte de réception de l’application Google Home. Une fois activée, cette option débloque l’accès à Gemini sur les appareils compatibles. Elle active également d’autres fonctionnalités alimentées par l’IA générative, telles que :

Recherche et descriptions des caméras : Gemini aide à filtrer plus efficacement les enregistrements des caméras de sécurité Nest (nécessite Nest Aware Plus).

Aide-moi à créer : un outil qui permet de créer des routines Google Home avec des instructions en langage naturel.

Chimes et avertissements

Lorsque Gemini répond à une question, un signal sonore distinct est émis avant que la réponse ne commence. Google précise que ces réponses générées par l’IA sont encore expérimentales et ne doivent pas être utilisées comme conseils professionnels dans des domaines comme la médecine, le droit ou la finance. Les réponses représentent les résultats générés par l’IA et non les opinions officielles de Google.

Google prend une longueur d’avance dans la course aux assistants connectés pour la maison

Bien que ce déploiement soit limité aux utilisateurs anglophones aux États-Unis, l’intégration de l’IA généra-ive dans l’écosystème Google Home distingue Google de ses concurrents. Notamment :

Alexa d’Amazon, malgré une relance importante l’année dernière, n’a pas encore tenu ses promesses en matière de fonctionnalités avancées basées sur l’IA générative.

Siri d’Apple reste pour l’instant silencieux sur des évolutions similaires pour les maisons connectées.

Avec les fonctionnalités alimentées par Gemini, Google devient le premier des grands noms de la tech à introduire publiquement des assistants vocaux enrichis par l’IA pour les appareils domestiques. Cette avancée renforce sa position de leader dans le domaine des maisons intelligentes en constante évolution.