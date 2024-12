Qualcomm Snapdragon 8s Elite : Un nouveau SoC sub-flagship pour 2025

En octobre dernier, Qualcomm a levé le voile sur son processeur phare, le Snapdragon 8 Elite, un composant révolutionnaire fabriqué en 3 nm et utilisant pour la première fois des cœurs CPU personnalisés par Qualcomm plutôt que des cœurs ARM standards. Ce processeur haut de gamme sera intégré à des appareils tels que le Galaxy S25 Ultra et le OnePlus 13.

Toutefois, la firme ne s’arrête pas là et, selon des informations de Digital Chat Station, Qualcomm préparerait une version destinée à des smartphones « sub-flagship » : le Snapdragon 8s Elite.

Le Snapdragon 8s Elite : un puissant processeur intermédiaire

Le Snapdragon 8s Elite, identifié sous le numéro de modèle SM8735, viendrait s’ajouter à la gamme des processeurs de Qualcomm pour le segment milieu de gamme premium.

Performances : Ce chipset surpasserait le Snapdragon 8 Gen 2 en puissance tout en restant en deçà des performances du Snapdragon 8 Gen 3. Cela le positionne comme une solution idéale pour les fabricants souhaitant proposer des smartphones performants à un prix compétitif.

Catégorie ciblée : Les smartphones équipés de ce processeur devraient être des appareils milieu de gamme premium, offrant des fonctionnalités avancées, souvent réservées aux modèles plus coûteux.

En mars dernier, Qualcomm avait lancé le Snapdragon 8s Gen 3, destiné aux smartphones haut de gamme intermédiaires. Ce processeur était légèrement plus compact que le Snapdragon 8 Gen 3 et proposait un support accru pour l’intelligence artificielle, tout en égalant les performances du Snapdragon 8 Gen 2. Avec le Snapdragon 8s Elite, Qualcomm semble vouloir continuer sur cette lancée en offrant une option encore plus performante dans cette gamme.

Un lancement attendu pour avril 2025

Digital Chat Station a révélé que les premiers smartphones équipés du Snapdragon 8s Elite devraient arriver sur le marché en avril 2025. Parmi les potentielles caractéristiques des appareils utilisant cette puce, on pourrait retrouver des batteries de grande capacité, allant jusqu’à 7000 mAh, répondant ainsi à la demande croissante pour une meilleure autonomie.

Pour l’instant, peu d’informations ont été communiquées sur le processus de fabrication du Snapdragon 8s Elite. Cependant, il est probable que Qualcomm continue de collaborer avec TSMC et opte pour une gravure en 4 nm, la même que celle utilisée pour le Snapdragon 8s Gen 3. Cette approche permettrait à Qualcomm de maintenir un équilibre entre coûts de production et performances.

Présentation officielle attendue début 2025

Si les fuites se confirment, Qualcomm pourrait annoncer le Snapdragon 8s Elite dès le premier trimestre 2025, en ligne avec le calendrier habituel de l’entreprise. Pour rappel, le Snapdragon 8s Gen 3 avait été dévoilé en mars 2024, et les premiers appareils équipés avaient suivi peu après.

Avec le Snapdragon 8s Elite, Qualcomm continue de se positionner comme un acteur majeur sur le marché des processeurs pour smartphones. Ce nouveau chipset pourrait renforcer la compétitivité de l’entreprise dans le segment des appareils milieu de gamme premium, offrant des performances proches des flagships tout en restant accessibles.

Le Snapdragon 8s Elite semble donc être une évolution naturelle, combinant innovation technologique et stratégie commerciale, pour séduire à la fois les fabricants et les consommateurs exigeants.