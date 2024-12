Chrome sur Android : Vitesse décuplée et performances record grâce à l’IA

Alors que les discussions sur l’impact de l’intelligence artificielle (IA) et des avancées technologiques sur le monde du travail se poursuivent, Google a annoncé une mise à jour significative pour son navigateur Chrome sur Android. Cette amélioration, axée sur des performances accrues, reflète comment l’innovation continue transforme les outils numériques, tout en mettant en évidence le rôle clé de la collaboration technologique.

Google a révélé des améliorations notables de Chrome sur Android, notamment en termes de scores sur le benchmark Speedometer. Ce test mesure les performances des navigateurs dans des scénarios réels, comme le rendu HTML, CSS, ou l’exécution de JavaScript, offrant une image fidèle de l’expérience utilisateur.

Depuis la version Chrome M112, les scores de Speedometer 2.1 ont doublé sur plusieurs appareils Android. Sur la plateforme Snapdragon 8 Elite, Chrome a atteint des records grâce à des optimisations ciblées, réalisées en collaboration avec des partenaires comme Qualcomm.

Les clés de cette amélioration : des optimisations de compilation

Plus de 50 % des gains de performance sur Speedometer proviennent des optimisations de construction logicielle introduites avec Chrome M113. Google a lancé une version « premium build » de Chrome, conçue pour maximiser la vitesse sur des appareils haut de gamme, en mettant de côté les contraintes de taille binaire. Cette version tire parti des fonctionnalités avancées de l’architecture ARM64 et des techniques de compilation modernes, notamment :

Instruction ARM64 : Utilisation d’opérations 64 bits plus performantes.

Optimisations du compilateur : Compilation en mode vitesse (-O2 / -O3) et affinage des fonctions fréquemment appelées.

Optimisation guidée par le profil (PGO) : Amélioration de la disposition et de l’optimisation du code pour les fonctions les plus utilisées.

Ordonnancement croisé des fonctions : Alignement du fichier d’ordre de Chrome avec l’architecture ARM64.

Améliorations des moteurs V8 et Blink

Les performances accrues de Chrome sont également dues à des améliorations de ses moteurs JavaScript (V8) et de rendu (Blink). Voici les principaux développements :

Nouveaux niveaux de compilation : V8 a introduit les compilateurs Sparkplug (pour un code non optimisé plus rapide) et Maglev (pour le code optimisé intermédiaire), augmentant l’efficacité énergétique.

Analyse HTML accélérée : Un analyseur dédié optimise le traitement des attributs comme innerHTML.

Collecte des déchets optimisée : Ajustée pour se produire lors des périodes d’inactivité, réduisant les interruptions pour l’utilisateur.

Collaboration avec Qualcomm : impact sur le matériel et le système d’exploitation

Google a travaillé avec Qualcomm pour peaufiner l’interaction de Chrome avec le système d’exploitation Android et la plateforme Snapdragon 8 Elite. Cela inclut des ajustements des politiques de gestion des threads et de montée en fréquence, offrant une augmentation de 60 à 80 % des scores Speedometer 3.0 par rapport à la génération précédente. Ces efforts conjoints ont également ouvert la voie à d’autres optimisations futures.

Les améliorations apportées par Google se traduisent directement par des expériences utilisateur plus fluides et rapides. Par exemple, le chargement d’un document sur Google Docs via une Pixel Tablet est désormais plus de 50 % plus rapide. Ces optimisations profitent non seulement aux utilisateurs d’Android haut de gamme, mais renforcent également la position de Chrome comme navigateur de référence pour des interactions Web fluides.

Les avancées de Chrome sur Android illustrent l’importance de l’innovation continue et de la collaboration technologique. En optimisant son navigateur pour des performances maximales, Google montre comment l’intégration d’outils basés sur l’IA et des architectures avancées peut transformer l’expérience utilisateur, tout en soulignant que l’ère de l’automatisation n’est pas une menace, mais une opportunité d’amélioration et de transformation.