La société finlandaise leader du marché des bagues connectées, Oura, continue de se démarquer avec l’ajout d’une nouvelle fonctionnalité innovante appelée Symptom Radar. Lancée en octobre avec la quatrième génération de la Oura Ring, cette nouveauté renforce la position de la marque dans un marché en pleine concurrence, notamment face à des challengers comme Samsung et sa Galaxy Ring.

Symptom Radar : une surveillance préventive de votre santé

La nouvelle fonctionnalité Symptom Radar aide les utilisateurs à repérer les signes précoces d’une éventuelle maladie. Elle analyse en continu les données biométriques pour détecter des signes de stress physique, permettant ainsi de prendre des mesures préventives, comme se reposer avant que l’état ne s’aggrave.

Introduite en tant que bêta en avril 2024 via Oura Labs, Symptom Radar a été testée par des utilisateurs volontaires, qui ont partagé leurs retours avec les développeurs. Après plusieurs mois d’améliorations et d’ajustements, Oura a officiellement intégré cette fonctionnalité à l’ensemble des membres utilisant les bagues Gen 3 et Gen 4 avec un abonnement actif.

Une technologie basée sur des années de recherche

Symptom Radar s’appuie sur un algorithme avancé développé sur plusieurs années par les équipes scientifiques et de data science d’Oura. Le dispositif a été optimisé grâce à une collaboration avec des partenaires externes, telle que l’Université de Californie à San Francisco (UCSF). Cette coopération a permis d’analyser deux ans de données anonymisées pour affiner la capacité de détection de la fonction.

Selon Ketan Patel, responsable senior en science des données chez Oura, l’algorithme peut parfois détecter des signes de stress jusqu’à deux jours avant que l’utilisateur ne signale manuellement une maladie via la fonction Tags de l’application.

Comment fonctionne Symptom Radar de Oura ?

Symptom Radar examine plus de 40 biométriques différentes pour repérer des signes de stress ou d’effort excessif sur le corps, notamment :

Température de la peau,

Fréquence respiratoire,

Variabilité de la fréquence cardiaque,

Fréquence cardiaque au repos.

En tenant compte d’autres facteurs, comme l’âge ou les périodes d’inactivité, Symptom Radar établit un profil santé global. L’analyse se fait sur une période de 14 jours avec au moins sept nuits de données pour garantir des résultats précis.

Les résultats sont affichés via un système à trois niveaux :

Aucun signe : Vos biométriques sont stables.

Signes mineurs : De légères anomalies peuvent indiquer un stress.

Signes majeurs : Des variations significatives signalent un stress important.

Comment activer et utiliser Symptom Radar ?

La fonctionnalité est activée par défaut pour tous les utilisateurs Oura ayant un abonnement actif. Les notifications s’affichent sur l’écran Today de l’application chaque matin si des signes de stress sont détectés. En appuyant sur la carte dédiée, les utilisateurs peuvent obtenir des détails ou consulter Symptom Radar à tout moment dans l’application.

Une fonctionnalité qui démarque Oura de la concurrence

Avec Symptom Radar, Oura se distingue dans le domaine des bagues connectées. Contrairement à la Galaxy Ring de Samsung, qui se concentre également sur la santé, la fonctionnalité de détection préventive donne à Oura un avantage concurrentiel.

Cependant, il est essentiel de noter que la bague Oura n’est pas un dispositif médical et ne doit pas être utilisée pour diagnostiquer ou traiter des maladies sans l’avis d’un professionnel de santé.

En intégrant des fonctionnalités comme Symptom Radar, Oura montre comment les technologies portables peuvent aider à mieux comprendre et anticiper les besoins de notre corps. Si la prévention est la meilleure des médecines, cette nouveauté pourrait séduire les utilisateurs soucieux de leur bien-être, tout en consolidant la position d’Oura face à une concurrence grandissante.