Oura s’associe à Dexcom pour intégrer le suivi du glucose à sa bague connectée

Après le lancement de sa quatrième génération de bague connectée, Oura ne ralentit pas et s’associe désormais à Dexcom, un géant de la santé connecté connu pour ses capteurs de glucose. Cette collaboration marque une étape significative pour Oura, qui élargit son écosystème en intégrant les données de glucose dans son application.

En plus de ce partenariat technologique, Dexcom investit 75 millions de dollars dans le financement de Série D de Oura, valorisant l’entreprise à plus de 5 milliards de dollars. Cet investissement n’est pas anodin et témoigne de l’ambition de Oura de devenir un acteur incontournable de la santé connectée.

Grâce à ce partenariat, les données des capteurs de glucose Dexcom seront intégrées dans l’application Oura. Ces informations, combinées aux scores existants de Oura, tels que la préparation, le stress et la résilience, offriront une vue plus complète de la santé globale des utilisateurs.

Selon Tom Hale, PDG d’Oura : « Ce partenariat avec Dexcom permettra à nos membres de prendre des décisions éclairées et d’ajuster leurs comportements pour améliorer leurs biométries et leur santé à long terme ».

Hale précise également que cette collaboration mettra en lumière les corrélations entre des activités comme le sommeil, l’exercice et les niveaux de glucose.

Fonctionnement des intégrations Dexcom-Oura

L’intégration des données sera rendue possible par le biais des « intégrations », une fonctionnalité permettant aux informations des capteurs de glucose Dexcom de communiquer directement avec l’application et la bague Oura.

En pratique, cela signifie que les utilisateurs équipés de capteurs Dexcom pourront visualiser leurs niveaux de glucose dans l’application Oura, aux côtés d’autres données, comme le sommeil, l’activité physique ou la variabilité de la fréquence cardiaque. La première vague d’intégrations est prévue pour le premier semestre 2025.

Bien que les détails techniques restent limités pour le moment, il est fort probable que cette intégration prenne en charge les récents capteurs Dexcom comme :

Le Dexcom G7, conçu pour les personnes atteintes de diabète de type 1 et de type 2 ou souffrant d’hypoglycémie.

Le Dexcom Stelo, un capteur disponible sans ordonnance pour les personnes à risque ou atteintes de prédiabète.

Une ambition renforcée pour Oura

Avec plus de 2,5 millions de bagues vendues et l’introduction de la Oura Ring de quatrième génération, la marque continue de se positionner comme un leader du marché des bagues connectées.

Ce partenariat avec Dexcom témoigne de l’ambition croissante d’Oura de redéfinir le suivi de la santé en combinant des technologies avancées et des investissements stratégiques.

L’ajout des données de glucose, couplé aux scores contextuels que Oura fournit déjà, promet d’enrichir considérablement l’expérience utilisateur, faisant de la bague Oura un outil indispensable pour une gestion proactive de la santé.