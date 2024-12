Amazon Music Delivered : Revivez votre année musicale et découvrez vos morceaux préférés de 2024

Avec l’arrivée de la fin de l’année, il est naturel de jeter un œil dans le rétroviseur pour revivre les moments marquants. Les plateformes de streaming musical, quant à elles, ne font pas exception. Après le succès phénoménal de fonctionnalités comme Spotify Wrapped et Replay d’Apple Music, Amazon Music entre dans la danse avec sa propre rétrospective baptisée Amazon Music Delivered.

Lancée sous un nom évocateur, Amazon Music Delivered est une expérience unique permettant aux abonnés de redécouvrir les titres, artistes et podcasts qui ont marqué leur année. Ce récapitulatif va encore plus loin en affichant également votre requête la plus fréquente faite via Alexa.

Le concept est similaire à celui de Spotify et Apple Music, mais Amazon y ajoute une touche originale. Si vous êtes un utilisateur assidu d’Alexa, vous pourriez même recevoir un message audio exclusif de l’un de vos artistes préférés. Un indicateur lumineux jaune sur vos appareils Alexa vous signalera si vous êtes éligible à cette petite surprise. Bien que Amazon n’ait pas précisé combien d’artistes participent à cette initiative, cette fonctionnalité promet d’être un moment fort pour les fans de musique.

L’outil Amazon Music Delivered est accessible à tous les abonnés d’Amazon Music, qu’ils soient utilisateurs de la version incluse avec l’abonnement Prime ou de l’option payante Amazon Music Unlimited. Pour y accéder, rendez-vous dans la section Bibliothèque de l’application Amazon Music et cliquez sur la bannière 2024 Delivered. Vous pouvez également demander à Alexa de jouer vos meilleurs titres de l’année en disant : « Alexa, quels sont mes meilleurs morceaux de 2024 ? ».

Les artistes et morceaux les plus populaires de 2024 sur Amazon Music

Outre la rétrospective individuelle, Amazon a publié son classement des artistes et chansons les plus écoutés cette année. Taylor Swift décroche le titre d’artiste la plus populaire, tandis que Benson Boone s’impose avec son morceau Beautiful Things, qui a été un véritable succès en 2024.

Amazon Music: des options pour tous

Amazon Music propose plusieurs niveaux d’abonnement :

Amazon Music Prime: inclus pour les abonnés Prime, offrant un accès à 100 millions de chansons et des podcasts.

Amazon Music Unlimited: sans restrictions, à 10 $ par mois pour les membres Prime et 11 $ pour les non-membres.

Amazon Music avec publicités : gratuit, mais limité dans ses fonctionnalités.

Amazon Music Delivered, une initiative bien accueillie

Cette nouvelle fonctionnalité marque une étape importante pour Amazon Music, qui cherche à s’affirmer face à des concurrents comme Spotify et Apple Music. Avec des options personnalisées et une expérience utilisateur enrichie, Amazon offre à ses abonnés un moyen ludique de revivre leur année musicale tout en renforçant leur lien avec la plateforme.

Alors que les récapitulatifs annuels deviennent un incontournable, il est agréable de voir Amazon rejoindre cette tendance avec sa propre touche.