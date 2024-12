Accueil » Xiaomi 15 Ultra : Un nouveau capteur photo et un zoom optique amélioré

Xiaomi se prépare à lancer son nouveau smartphone phare, le Xiaomi 15 Ultra, attendu pour janvier ou février, suivant la chronologie établie par le modèle précédent, le Xiaomi 14 Ultra. Bien que les détails officiels soient encore rares, une fuite partagée par le célèbre Digital Chat Station offre un premier aperçu des caractéristiques et du design du futur appareil.

Le Xiaomi 15 Ultra devrait conserver le langage de design introduit par le 14 Ultra, avec des modifications mineures. Selon les rumeurs, il sera équipé d’un écran OLED incurvé de 6,73 pouces, offrant une résolution de 3 200 x 1 440 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme son prédécesseur.

Cependant, la grande nouveauté semble se concentrer sur le module photo, un domaine où Xiaomi excelle pour ses modèles Ultra.

Xiaomi 15 Ultra, un module photo axé sur les performances

À l’arrière, le Xiaomi 15 Ultra embarquerait :

Un capteur principal de 1 pouce avec une ouverture de f/1.63 , conçu pour exceller en basse lumière et capturer des détails impressionnants. Contrairement à certaines attentes, il n’y aurait pas d’ouverture variable mentionnée.

, conçu pour exceller en basse lumière et capturer des détails impressionnants. Contrairement à certaines attentes, il n’y aurait pas d’ouverture variable mentionnée. Un téléobjectif 50 mégapixels offrant une focale équivalente à 70 mm, légèrement inférieure au téléobjectif 75 mm avec zoom 3,2x du 14 Ultra.

Un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels avec une focale de 100 mm, offrant un zoom optique 4,3x. Ce dernier représente une réduction par rapport au zoom 5x (120 mm) de son prédécesseur, mais pourrait toujours impressionner par ses capacités de grossissement et sa résolution.

Ces changements indiquent que Xiaomi cherche à équilibrer performance et polyvalence, bien que certains utilisateurs pourraient regretter la réduction des capacités de zoom par rapport au 14 Ultra.

Une batterie compétente mais pas révolutionnaire

En termes de batterie, le Xiaomi 15 Ultra devrait intégrer une capacité comprise entre 5 450 mAh et 5 800 mAh, ce qui est conséquent mais reste en dessous de la barre des 6 000 mAh que certains concurrents visent aujourd’hui. Ce compromis semble lié au choix de Xiaomi de conserver un design fin et élégant.

Pour rappel, le Xiaomi 14 Ultra mesurait 9,2 mm d’épaisseur pour un poids d’environ 220 g, et le 15 Ultra pourrait adopter des dimensions similaires. Bien que cela rende l’appareil plus confortable à manipuler, cela pourrait décevoir ceux qui espéraient une autonomie exceptionnelle.

Le smartphone proposera néanmoins une solution de charge rapide similaire au modèle précédent, permettant de compenser la taille modérée de la batterie avec une recharge rapide et efficace.

Une performance au sommet grâce au Snapdragon 8 Elite

Le Xiaomi 15 Ultra devrait être alimenté par le nouveau processeur Snapdragon 8 Elite, garantissant des performances de pointe pour le gaming, le multitâche et le traitement d’images. Ce chipset haut de gamme permettra au 15 Ultra de rivaliser avec les autres flagships de 2024 en termes de fluidité et de puissance.

Le Xiaomi 15 Ultra semble s’inscrire dans la continuité du 14 Ultra, en offrant un design raffiné, des performances accrues et des capacités photo haut de gamme. Cependant, des choix comme la réduction des capacités de zoom et une batterie légèrement en retrait pourraient susciter des débats.

En attendant une annonce officielle et des détails plus complets, le Xiaomi 15 Ultra s’annonce comme un sérieux concurrent dans la catégorie des smartphones premium. Il devra cependant convaincre les amateurs de photographie et d’autonomie s’il veut s’imposer face à une concurrence féroce.